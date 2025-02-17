Умер режиссер Григорий Спектор на 100-м году жизни

Не дожив 11 месяцев до своего столетия, умер старейший российский режиссер, театральный и музыкальный критик, педагог РАТИ, заслуженный деятель искусств России Григорий Спектор.

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Родившийся в Тифлисе в 1926 году, выпускник курса М. Кнебель в ГИТИСе, за свою долгую жизнь он ставил спектакли в Тбилисском театре русской драмы, основал музыкальный театр в Томске и Театр оперетты в Ташкенте, возглавлял такие творческие коллективы, как Театр имени Ермоловой, Чувашский музыкальный театр, ставил спектакли в Московском театре оперетты, Московском камерном театре Бориса Покровского. В его "послужном списке" более ста поставленных им драматических, оперных спектаклей и оперетт.

Активно сотрудничал в таких изданиях, как "Музыкальная жизнь", "Театр", "Культура" и другие. Преподавал на музыкальном факультете ГИТИСа.

До конца жизни был активным участником всех музыкально-театральных премьер столицы. Его энергии и жизнелюбию можно было позавидовать молодым.

Память о Григории Спекторе будет долгой.