Звезда «Баффи — истребительницы вампиров» высказалась о продолжении сериала

В начале февраля стало известно о том, что в работе находится продолжение культового сериала «Баффи — истребительница вампиров». Недавно на эту новость отреагировала Сара Мишель Геллар, исполнительница роли Баффи.

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По её словам, эта новость сама по себе «трогательная и волнующая».

Я б ы х о т е л а , ч т о б ы б ы л о к а к о е - т о д р у г о е с л о в о , к р о м е « о ш е л о м л я ю щ и й » . Э т о т р о г а т е л ь н о , в о л н у ю щ е и в т о ж е в р е м я н е в е р о я т н о н е р в н о . Н о в м е с т е с э т и м э т о о ч е н ь з д о р о в о .

По словам Сары, она уверена, что команда, собранная для работы над продолжением шоу, сможет сделать свою работу достойно. Нора Цукерман и Лила Цуккерман будут писать сценарии, руководить съёмочным процессом и исполнять обязанности продюсеров. Хлоя Чжао, снявшая ленту «Вечные» и другие картины, будет режиссёром и исполнительным продюсером.