Сцены с актрисой Юлией Ауг вырезали из новой киносказки

Из финального монтажа сказки "Огниво против Волшебной Скважины" (не путать с недавним "Огнивом") режиссёра Анджея Петраса вырезали все сцены с русофобствующей актрисой Юлией Ауг. Об этом официально сообщает компания "ПрофиСинема", занимающаяся продвижением ленты.

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Причина изменений не названа, однако догадаться нетрудно. Ранее было объявлено, что Ауг играет одну из ролей в киносказке, снятой по мотивам известного произведения Ханса Кристиана Андерсена, однако теперь стало известно, что в финальном монтаже актрисы, неоднократно и жёстко высказывавшейся о России и её жителях, а также резко осуждавшей спецоперацию.

В фильме сыграли Алексей Демидов, Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский, Полина Войченко, Анджей Петрас и другие.

По сюжету, достаточно далёкому от первоисточника, бравый Солдат Ганс, раздобыв у Ведьмы-неудачницы волшебное Огниво, приручает и избавляет от ужасной магии гигантских деревянных Собак-роботов, женится на прекрасной Принцессе и спасает Датское королевство от колдовства злого Обер-полицмейстера.

Даты премьеры у проекта пока нет.