Скончалась известная по «Доктору Кто» актриса Майя Вульф

Актриса Майя Вульф, известная по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Прощайте, привычки», скончалась на 73-м году жизни.

О смерти артистки сообщили в воскресенье, 16 февраля, на странице официального аккаунта сериала «Прощайте, привычки» в Instagram*. Причины ее смерти остаются неизвестными.

С г р у с т ь ю с о о б щ а е м о к о н ч и н е М а й и В у л ь ф , к о т о р а я с ы г р а л а в с е р и а л е « П р о щ а й т е , п р и в ы ч к и » , с е з о н 1 , э п и з о д 1 1 , «Влюбленные», — говорится в публикации.

Также Вульф снималась в сериалах «Бержерак», «Профессионалы» и «Глаза кошек».

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