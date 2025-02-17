Кинокритик оценил шансы Юры Борисова закрепиться в Голливуде

Несмотря на не самую выдающуюся роль в ленте «Анора», этот фильм — шанс для российского актера Юры Борисова пробиться в ведущие студии Голливуда, вместе с тем это знак и для российского кино, что отечественных актеров рады видеть в западных картинах. Об этом НСН заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший актер второго плана. Вместе с тем фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с ним в главной роли лидирует по сборам за минувшие выходные (за четыре дня собрал 411 млн рублей). Шнейдеров назвал выдающейся роль Борисова в «Пророке», однако отметил, что куда менее выразительная роль в «Аноре» открывает ему дорогу в студийный Голливуд.

« Я в ч е р а п о с м о т р е л ф и л ь м “ П р о р о к ” , в к о т о р о м Ю р а Б о р и с о в и г р а е т А л е к с а н д р а П у ш к и н а . Э т а р а б о т а н е и д е т н и в к а к о е с р а в н е н и е с р о л ь ю в ф и л ь м е “ А н о р а ” . Р о л ь П у ш к и н а б ы л а н а с т о я щ е й , м о г у ч е й , с т р а н с ф о р м а ц и е й х а р а к т е р а . У д и в и т е л ь н а я а к т е р с к а я р а б о т а . В “ А н о р е ” ж е о н н е с ы г р а л н и ч е г о в ы д а ю щ е г о с я , о д н а к о т о , ч т о о н п о л у ч и л н о м и н а ц и ю , — э т о о г р о м н ы й у с п е х и п р о р ы в к а к л и ч н о д л я Ю р ы , т а к и д л я н а ш е г о к и н о . Д л я Ю р ы о т к р ы в а е т с я д о р о г а в с т у д и й н ы й Г о л л и в у д с б о л ь ш и м и б ю д ж е т а м и , п о т о м у ч т о “ А н о р а ” — э т о н е з а в и с и м о е к и н о , а д л я р о с с и й с к о г о к и н о э т о з в о н о к , ч т о р о с с и й с к у ю а к т е р с к у ю ш к о л у н и к т о н е о т м е н я л и н е з а п р е щ а л , ч т о у р у с с к и х а к т е р о в е с т ь в о з м о ж н о с т ь р а б о т а т ь н а З а п а д е » , — с к а з а л Ш н е й д е р о в .

Собеседник НСН отметил, что безусловным плюсом для Юры Борисова будет преодоление проблем с акцентом.

« П л о х о й а н г л и й с к и й п о м е ш а е т к о л о с с а л ь н о , н о с а м Ю р а Б о р и с о в н а ц е р е м о н и и в р у ч е н и я п р е м и и “ З о л о т о й г л о б у с ” г о в о р и л , ч т о н а ч и н а е т у ч и т ь а н г л и й с к и й я з ы к . П о с л о в а м в е д у щ и х г о л л и в у д с к и х п р о д ю с е р о в , о д н а и з г л а в н ы х п р о б л е м р у с с к и х а к т е р о в — э т о а к ц е н т , н о н а с а м о м д е л е э т а ж е п р о б л е м а и у ф р а н ц у з с к и х а к т е р о в , и у н е м е ц к и х » , — д о б а в и л к и н о к р и т и к .

В заключение Шнейдеров предположил, что «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана получит Киран Калкин за работу в ленте «Настоящая боль».

« Ч т о ж е к а с а е т с я с а м о г о п р и с у ж д е н и я “ О с к а р а ” , я б ы п о с т а в и л н а К и р а н а К а л к и н а . М н е к а ж е т с я , ч т о б о л ь ш е е в л и я н и е н а “ О с к а р ” о к а ж е т “ З о л о т о й г л о б у с ” , н е ж е л и B A F T A . Н о 6 0 0 0 а м е р и к а н с к и х к и н о а к а д е м и к о в — э т о а б с о л ю т н о с л у ч а й н ы й в ы б о р » , — п о д ы т о ж и л о н .

Ранее букмекеры онлайн-платформы Polymarket предположили, что «Анора» с вероятностью 67% победит на «Оскаре» как лучший фильм. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».