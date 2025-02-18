Умер бразильский актер и режиссер Карлус Диегис

Ушел из жизни Карлус Диегис, бразильский режиссер, актер, сценарист, продюсер и художник. 19 мая артисту могло бы исполниться 85 лет.

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Пришедший в кино в начале 1960 годов Диегис - лауреат и номинант почти четырех десятков наград, его ленты трижды номинировались на главный приз Каннского МКФ.

В списке работ постановщика - "Большой город", "Жоанна Француженка". "Летние дожди", "Прощай, Бразилия!", "Лучшие одни впереди" - всего три десятка проектов. Как актер Диегис снялся в лентах "Солнце острова Пасхи", "Трамплин к победе", "Джованни Импротта" и ряде других.

По информации AP, один из ведущих кинематографистов страны умер в пятницу в Рио-де-Жанейро из-за осложнений после перенесенной операции. Ее детали не разглашаются.