Жена Кончаловского рассказала о химии с Юрой Борисовым

Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих впечатлениях от работы с Юрой Борисовым на съемочной площадке сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Своими мыслями о молодом артисте она поделилась в официальном Telegram-канале.

По словам артистки и супруги постановщика проекта, во время съемок с Борисовым она поняла, насколько он талантливый человек.

« Ю р а о б л а д а е т т а л а н т о м с о з д а в а т ь х и м и ю . Г о в о р я т , к р а с о т а — э т о т а л а н т , а е с т ь е щ е л ю б о в ь к а м е р ы , т о ж е д а е т с я с в ы ш е . Б о р и с о в а к а м е р а л ю б и т , в и д н о с с а м ы х п е р в ы х е г о р а б о т . И с к а ж д ы м п р о е к т о м о н с т а н о в и т с я к р у ч е . Д а в а й т е п о р а д у е м с я » , — н а п и с а л а Юлия.

Также Высоцкая отметила, что люди застали беспрецедентный момент — русский актер стал звездой мирового кино.

« Р о с с и й с к и й а к т е р в ы с т у п а е т н а м и р о в о й с ц е н е . И м е н н о к а к с а м о с т о я т е л ь н ы й х у д о ж н и к . Н е ч а с т ь к о м а н д ы ф и л ь м а н а и н о с т р а н н о м я з ы к е и н е в к а ч е с т в е г о л л и в у д с к о г о а к т е р а р у с с к о г о п р о и с х о ж д е н и я ! » — о т м е т и л а о н а .

Ранее стало известно, что Юра Борисов заявил об усталости от шумихи вокруг его роли в фильме американского независимого режиссера Шона Бейкера «Анора». Благодаря этому перфомансу актер получил несколько престижных наград западных кинопремий, а также попал в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший актер второго плана». Такого успеха до него не достигал ни один российский артист.