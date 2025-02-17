Умер создатель «Тома и Джерри» мультипликатор Джерри Эйзенберг

На 88-м году жизни в Калифорнии скончался Джерри Эйзенберг, американский художник-мультипликатор, режиссер, сценарист, продюсер и монтажер.

Фильмография Эйзенберг - не менее ста пунктов. В частности, он занимался проектами в рамках франшиз "Мой маленький пони", "Медведь Йоги" и "Том и Джерри", "Флинтстоунами", "Человеком-пауком" и "Скуби-Ду".

Как рассказал THR сын художника, тот отошел в силу естественных причин в медицинском центре.

Карьера Джерри Эйзенберга в анимации продолжалась шесть десятков лет, из них двадцать - на Hanna-Barbera Productions.

Джерри родился в 1937-м в Нью-Йорке в семье аниматора Харви Эйзенберга, который также делал "Тома и Джерри" и "Йоги". Когда Эйзенберг-младший был ребенком, они переехали в Лос-Анджелес. Рисовать начал еще в школе. В 1956-м пришел на студию MGM, где познакомился с Джеком Николсоном - после они многие годы играли в бейсбол. Кроме того Джерри работал на Marvel, подружившись со Стэном Ли.

В 2023-м вышла автобиография художника.