Актриса рассказала, почему ей не понравилось сниматься в «Гарри Поттере»

Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт в интервью раскрыла причину разочарования в фильмах франшизы. По словам актрисы, это связано с тем, что в ленте плохо раскрыли Джинни Уизли — героиню Бонни.

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Сейчас, добавила Райт, она не принимает этот факт так близко к сердцу, но в детстве думала, что зрители сочтут её героиню плохо сыгранной.

Т а к ч т о э т о в с е г д а б ы л о т р у д н о , о с о б е н н о к о г д а и з к н и г и в ф и л ь м н е и з б е ж н о в ы р е з а л и м н о ж е с т в о с ц е н с у ч а с т и е м к а ж д о г о п е р с о н а ж а . Т а к ч т о в ф и л ь м е б ы л о н е т а к м н о г о т о г о , ч т о м о ж н о б ы л о п о к а з а т ь . И з - з а э т о г о я ч у в с т в о в а л а с е б я н е м н о г о т р е в о ж н о и л и п р о с т о р а с с т р о е н н о й .

В данный момент актриса не испытывает каких-то негативных эмоций на этот счёт, поскольку прошло уже много времени.