Джинни из «Гарри Поттера» ответила, какие сцены разочаровали ее в фильмах

Актриса Бонни Райт раскрыла, какие сцены разочаровали ее в фильмах о волшебнике Гарри Поттере. Ее цитирует The Sun.

© кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

34-летняя Райт сыграла Джинни Уизли, сестру главных героев-близнецов и одну из учениц школы чародейства и волшебства.

По словам актрисы, ее разочаровало и расстроило, что роль Джинни была сокращена и некоторые стороны характера персонажа не удалось раскрыть.

« Д у м а ю , э т о з а с т а в и л о м е н я п о ч у в с т в о в а т ь н е к о т о р у ю т р е в о г у и л и п р о с т о р а з о ч а р о в а н и е . Н о в э т и х с ц е н а р и я х н е б ы л о м е с т а б о л ь ш и м и з м е н е н и я м , о н и п р о ш л и ч е р е з м и л л и о н р у к о в о д и т е л е й » , — с к а з а л а а к т р и с а .

Сейчас, добавила Райт, она не принимает это так близко к сердцу, но в детстве думала, что зрители сочтут ее героиню плохо сыгранной.

« П о з ж е я п о н я л а , ч т о н а с а м о м д е л е м н е н е д а л и х о р о ш о с ы г р а т ь е е . Т а к ч т о н а с а м о м д е л е э т о б ы л а н е м о я в и н а » , — г о в о р и т о н а .

Накануне звезду серии фильмов «Гарри Поттер» Джейсона Айзекса спросили, кого бы он хотел сыграть в сериале по мотивам той же вселенной.

Недавно режиссер двух фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус заявлял, что хотел бы видеть Киллиана Мерфи в роли главного злодея этой вселенной Волан-де-Морта.