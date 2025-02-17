Джинни из «Гарри Поттера» раскрыла, какие сцены разочаровали ее в фильмах

Актриса Бонни Райт раскрыла, какие сцены разочаровали ее в фильмах о волшебнике Гарри Поттере. Ее цитирует The Sun.

Джинни из «Гарри Поттера» ответила, какие сцены разочаровали ее в фильмах
© кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

34-летняя Райт сыграла Джинни Уизли, сестру главных героев-близнецов и одну из учениц школы чародейства и волшебства.

По словам актрисы, ее разочаровало и расстроило, что роль Джинни была сокращена и некоторые стороны характера персонажа не удалось раскрыть.

«Думаю, это заставило меня почувствовать некоторую тревогу или просто разочарование. Но в этих сценариях не было места большим изменениям, они прошли через миллион руководителей», сказала актриса.

Сейчас, добавила Райт, она не принимает это так близко к сердцу, но в детстве думала, что зрители сочтут ее героиню плохо сыгранной.

«Позже я поняла, что на самом деле мне не дали хорошо сыграть ее. Так что на самом деле это была не моя вина», говорит она.

Накануне звезду серии фильмов «Гарри Поттер» Джейсона Айзекса спросили, кого бы он хотел сыграть в сериале по мотивам той же вселенной.

Недавно режиссер двух фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус заявлял, что хотел бы видеть Киллиана Мерфи в роли главного злодея этой вселенной Волан-де-Морта.

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