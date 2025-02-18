Режиссер «Пророка» рассказал, почему выбрал Борисова

Режиссер Феликс Умаров в шоу «Креаторы» на платформе VK Видео поделился впечатлениями о работе с актером Юрой Борисовым над фильмом «Пророк. История Александра Пушкина».

Умаров назвал Борисова уникальным актером, который может меняться от фильма к фильму. По словам режиссера, для роли в картине «Кентавр» актер какое-то время работал таксистом. Кинематографист признался, что его притягивает такой ответственный подход и погружение в роль артиста.

« К о г д а м ы п р о в о д и л и п р о б ы с Б о р и с о в ы м , м ы е щ е щ у п а л и п е р с о н а ж а и п ы т а л и с ь н а й т и т о ч к и с о п р и к о с н о в е н и я . Н о п р о и с х о д и л а к а к а я - т о у д и в и т е л ь н а я м а г и я , к о г д а п р и х о д и т Ю р е ц в ф у т б о л к е , в д ж и н с а х с б р и т о й г о л о в о й н а п р о б ы г р и м а , к о с т ю м а , и ч е р е з ч а с т ы в и д и ш ь П у ш к и н а . И т ы у ж е п е р е с т а е ш ь в и д е т ь в н е м Ю р у . Н а с т о л ь к о у Ю р ы е с т ь т а л а н т п р е о б р а ж а т ь с я » , — п о д е л и л с я р е ж и с с е р .

Фильм «Пророк» рассказывает о жизни Александра Пушкина от лицейских дней до последней дуэли. В ролях — Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десьендра (Жорж Дантес).