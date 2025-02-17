Конфликт с отцом, тоска по России, обращение к ФСБ: как живет Мария Машкова

Актриса Мария Машкова после начала спецоперации эмигрировала в США и получила американское гражданство. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации?

Конфликт с отцом и тоска по России: как живет Мария Машкова
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Чем известна Машкова

Мария Машкова родилась 19 апреля 1985 года в Новосибирске в семье актрисы Елены Шевченко и народного артиста РФ Владимира Машкова. В 2006 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и была принята на службу в театр «Ленком».

Машкова дебютировала на экране в 11 лет в фильме «Маленькая принцесса». Известность ей принесла роль секретаря Марии Тропинкиной в сериале «Не родись красивой». Также актриса снималась в лентах «Талисман любви», «Закрытые пространства», «Охота на гауляйтера», «Вышибала», «Родные люди», «Света с того света», «Лапси», «ЮЗЗЗ» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Машковой

В 2005 году Мария Машкова тайно вышла замуж за актера Артема Семакина. Они познакомились на съемках сериала «Не родись красивой», когда артист состоял в браке.

Спустя четыре года коллеги развелись из-за измен. По словам Машковой, именно ее отец порекомендовал ей расстаться с супругом.

«Он понял, что мой первый муж, как бы это сформулировать, нахулиганил, что ли. И тут же сказал: Маш, бери шубу и уходи. Шуба? Какая шуба? Нет у меня шубы. Папа ответил: У тебя нет шубы? Тогда уходи быстрее», делилась она.

В сентябре 2009 года Машкова сыграла свадьбу с сыном заслуженного артиста РСФСР Александра Слободяника — пианистом и актером Александром Слободяником — младшим. В 2010 году у них родилась дочь Стефания, в 2012-м — дочь Александра.

Почему Машкова уехала из России, что говорила об СВО и отце

В марте 2022 года Мария Машкова осудила проведение спецоперации и назвала происходящее «немыслимым». Тогда же актриса уехала в США. После этого Владимир Машков призвал дочь «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство». Артистка в ответ пожелала отцу, поддерживающему СВО, «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге».

«После того разговора мы больше не общались. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца доставляет мне физическую боль», признавалась она.

В ноябре 2023 года артистка сообщила в соцсетях, что получила американский паспорт. В связи с этим она отказалась от отчества.

«И украинские, и российские СМИ со всех сторон обсосали тему моего отказа от отчества. А в американском паспорте просто нет такой графы. Я дочь своего отца со всеми предполагаемыми в этой связи обстоятельствами. Я Маша Машкова. Ей и останусь. Как бы это ни дергало мою украинскую аудиторию, которая ненавидит отца, или россиян, проклинающих меня», пояснила Машкова.

Чем сейчас занимается Машкова

Мария Машкова в 39 лет сосредоточилась на карьере в Голливуде. Она снялась в американских фильмах «Международная космическая станция», «Ради всего человечества» и «Женщина в озере». Премьер с ней на 2025 год на настоящий момент не запланировано.

Актриса считает, что за ее деятельностью наблюдают сотрудники ФСБ. Она обратилась к ним в соцсетях и попросила помочь со взломом ее аккаунта.

«Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением», — отмечала она.

Подводя итоги 2024 года, актриса призналась, что скучает по прошлой жизни в Москве и по нескольким людям, оставшимся в России.

«Мои итоги года. Я живу в Америке. Возвращаясь недавно с гастролей домой, я представляла домом именно Лос-Анджелес, мужа, детей и кота. Я скучаю по бабушке, дедушке и нескольким близким оставшимся в России друзьям. Мне иногда снится Москва, Питер и снег авиагородка Толмачево, но наяву меня теперь окружают пальмы. Я скучаю по себе московско-беззаботной и ролям даже в самых дурацких сериалах. Но я ни разу не пожалела о своем выборе. В новой реальности я жива, здорова, говорю, что считаю нужным и важным, а еще я по-прежнему работаю актрисой», написала она в соцсетях.
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