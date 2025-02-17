Конфликт с отцом и тоска по России: как живет Мария Машкова

Конфликт с отцом, тоска по России, обращение к ФСБ: как живет Мария Машкова
Актриса Мария Машкова после начала спецоперации эмигрировала в США и получила американское гражданство. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации?
Чем известна Машкова
Мария Машкова родилась 19 апреля 1985 года в Новосибирске в семье актрисы Елены Шевченко и народного артиста РФ Владимира Машкова. В 2006 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и была принята на службу в театр «Ленком».
Машкова дебютировала на экране в 11 лет в фильме «Маленькая принцесса». Известность ей принесла роль секретаря Марии Тропинкиной в сериале «Не родись красивой». Также актриса снималась в лентах «Талисман любви», «Закрытые пространства», «Охота на гауляйтера», «Вышибала», «Родные люди», «Света с того света», «Лапси», «ЮЗЗЗ» и других.
Всего в ее фильмографии более 60 работ.
Что известно о личной жизни Машковой
В 2005 году Мария Машкова тайно вышла замуж за актера Артема Семакина. Они познакомились на съемках сериала «Не родись красивой», когда артист состоял в браке.
Спустя четыре года коллеги развелись из-за измен. По словам Машковой, именно ее отец порекомендовал ей расстаться с супругом.
«Он понял, что мой первый муж, как бы это сформулировать, нахулиганил, что ли. И тут же сказал: „Маш, бери шубу и уходи“. — „Шуба? Какая шуба? Нет у меня шубы“. Папа ответил: „У тебя нет шубы? Тогда уходи быстрее“», — делилась она.
В сентябре 2009 года Машкова сыграла свадьбу с сыном заслуженного артиста РСФСР Александра Слободяника — пианистом и актером Александром Слободяником — младшим. В 2010 году у них родилась дочь Стефания, в 2012-м — дочь Александра.
Почему Машкова уехала из России, что говорила об СВО и отце
В марте 2022 года Мария Машкова осудила проведение спецоперации и назвала происходящее «немыслимым». Тогда же актриса уехала в США. После этого Владимир Машков призвал дочь «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство». Артистка в ответ пожелала отцу, поддерживающему СВО, «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге».
«После того разговора мы больше не общались. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца доставляет мне физическую боль», — признавалась она.
В ноябре 2023 года артистка сообщила в соцсетях, что получила американский паспорт. В связи с этим она отказалась от отчества.
«И украинские, и российские СМИ со всех сторон обсосали тему моего отказа от отчества. А в американском паспорте просто нет такой графы. Я — дочь своего отца со всеми предполагаемыми в этой связи обстоятельствами. Я — Маша Машкова. Ей и останусь. Как бы это ни дергало мою украинскую аудиторию, которая ненавидит отца, или россиян, проклинающих меня», — пояснила Машкова.
Чем сейчас занимается Машкова
Мария Машкова в 39 лет сосредоточилась на карьере в Голливуде. Она снялась в американских фильмах «Международная космическая станция», «Ради всего человечества» и «Женщина в озере». Премьер с ней на 2025 год на настоящий момент не запланировано.
Актриса считает, что за ее деятельностью наблюдают сотрудники ФСБ. Она обратилась к ним в соцсетях и попросила помочь со взломом ее аккаунта.
«Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением», — отмечала она.
Подводя итоги 2024 года, актриса призналась, что скучает по прошлой жизни в Москве и по нескольким людям, оставшимся в России.
«Мои итоги года. Я живу в Америке. Возвращаясь недавно с гастролей домой, я представляла домом именно Лос-Анджелес, мужа, детей и кота. Я скучаю по бабушке, дедушке и нескольким близким оставшимся в России друзьям. Мне иногда снится Москва, Питер и снег авиагородка Толмачево, но наяву меня теперь окружают пальмы. Я скучаю по себе московско-беззаботной и ролям даже в самых дурацких сериалах. Но я ни разу не пожалела о своем выборе. В новой реальности я жива, здорова, говорю, что считаю нужным и важным, а еще я по-прежнему работаю актрисой», — написала она в соцсетях.