Конфликт с отцом и тоска по России: как живет Мария Машкова

Актриса Мария Машкова после начала спецоперации эмигрировала в США и получила американское гражданство. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации?

Чем известна Машкова

Мария Машкова родилась 19 апреля 1985 года в Новосибирске в семье актрисы Елены Шевченко и народного артиста РФ Владимира Машкова. В 2006 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и была принята на службу в театр «Ленком».

Машкова дебютировала на экране в 11 лет в фильме «Маленькая принцесса». Известность ей принесла роль секретаря Марии Тропинкиной в сериале «Не родись красивой». Также актриса снималась в лентах «Талисман любви», «Закрытые пространства», «Охота на гауляйтера», «Вышибала», «Родные люди», «Света с того света», «Лапси», «ЮЗЗЗ» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Машковой

В 2005 году Мария Машкова тайно вышла замуж за актера Артема Семакина. Они познакомились на съемках сериала «Не родись красивой», когда артист состоял в браке.

Спустя четыре года коллеги развелись из-за измен. По словам Машковой, именно ее отец порекомендовал ей расстаться с супругом.

« О н п о н я л , ч т о м о й п е р в ы й м у ж , к а к б ы э т о с ф о р м у л и р о в а т ь , н а х у л и г а н и л , ч т о л и . И т у т ж е с к а з а л : „ М а ш , б е р и ш у б у и у х о д и “ . — „ Ш у б а ? К а к а я ш у б а ? Н е т у м е н я ш у б ы “ . П а п а о т в е т и л : „ У т е б я н е т ш у б ы ? Т о г д а у х о д и б ы с т р е е “ » , — д е л и л а с ь о н а .

В сентябре 2009 года Машкова сыграла свадьбу с сыном заслуженного артиста РСФСР Александра Слободяника — пианистом и актером Александром Слободяником — младшим. В 2010 году у них родилась дочь Стефания, в 2012-м — дочь Александра.

Почему Машкова уехала из России, что говорила об СВО и отце

В марте 2022 года Мария Машкова осудила проведение спецоперации и назвала происходящее «немыслимым». Тогда же актриса уехала в США. После этого Владимир Машков призвал дочь «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство». Артистка в ответ пожелала отцу, поддерживающему СВО, «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге».

« П о с л е т о г о р а з г о в о р а м ы б о л ь ш е н е о б щ а л и с ь . Я о т п у с т и л а , п р и н я л а и с о х р а н и л а л ю б о в ь , н о к а ж д о е п у б л и ч н о е п о я в л е н и е о т ц а д о с т а в л я е т м н е ф и з и ч е с к у ю б о л ь » , — п р и з н а в а л а с ь о н а .

В ноябре 2023 года артистка сообщила в соцсетях, что получила американский паспорт. В связи с этим она отказалась от отчества.

« И у к р а и н с к и е , и р о с с и й с к и е С М И с о в с е х с т о р о н о б с о с а л и т е м у м о е г о о т к а з а о т о т ч е с т в а . А в а м е р и к а н с к о м п а с п о р т е п р о с т о н е т т а к о й г р а ф ы . Я — д о ч ь с в о е г о о т ц а с о в с е м и п р е д п о л а г а е м ы м и в э т о й с в я з и о б с т о я т е л ь с т в а м и . Я — М а ш а М а ш к о в а . Е й и о с т а н у с ь . К а к б ы э т о н и д е р г а л о м о ю у к р а и н с к у ю а у д и т о р и ю , к о т о р а я н е н а в и д и т о т ц а , и л и р о с с и я н , п р о к л и н а ю щ и х м е н я » , — п о я с н и л а М а ш к о в а .

Чем сейчас занимается Машкова

Мария Машкова в 39 лет сосредоточилась на карьере в Голливуде. Она снялась в американских фильмах «Международная космическая станция», «Ради всего человечества» и «Женщина в озере». Премьер с ней на 2025 год на настоящий момент не запланировано.

Актриса считает, что за ее деятельностью наблюдают сотрудники ФСБ. Она обратилась к ним в соцсетях и попросила помочь со взломом ее аккаунта.

« Я з н а ю , ч т о н а м е н я п о д п и с а н о н е с к о л ь к о с о т р у д н и к о в ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением», — отмечала она.

Подводя итоги 2024 года, актриса призналась, что скучает по прошлой жизни в Москве и по нескольким людям, оставшимся в России.