Фурор на Западе, сравнение с Шаламе, работа с Ивлеевой: Эйдельштейну — 23

18 февраля актеру Марку Эйдельштейну исполняется 23 года, в копилке молодого артиста много разноплановых и непростых ролей. Что известно о жизни и карьере артиста, почему его сравнивают с американским коллегой Тимоти Шаламе?

Что известно о Марке Эйдельштейне

Актер родился в 2002 году в Нижнем Новгороде. Он учился во МХАТе в мастерской Марии Брусникиной и Сергея Щедрина.

Одной из первых заметных работ актера стала роль в полнометражном фильме 2022 года «Страна Саша». В нем Эйдельштейн сыграл подростка, который пытается понять смысл жизни. Картину показали на Берлинском кинофестивале. Именно после нее о Марке узнали голливудские режиссеры.

Всероссийскую известность Эйдельштейну принес сериал «Монастырь» с актером Филиппом Янковским. В нем он исполнил роль истово верующего сына священнослужителя. Не менее заметной оказалась работа Эйдельштейна в сериале «Смычок», где он предстал в образе юного музыканта, которого насильно втянули в наркобизнес.

В 2024 году вышла картина «Сто лет тому вперед», снятая по мотивам книги Кира Булычева. В ней Эйдельштейн сыграл школьника Колю Наумова. В фильме его фамилия была заменена на «Герасимов».

О личной жизни артиста почти ничего неизвестно. Эйдельштейн рассказывал в интервью, что долгое время боялся целоваться, поэтому для покорения женских сердец декламировал стихи. Насколько успешной была такая тактика, актер умалчивает. Не говорит актер и о том, занято ли его сердце сейчас, пишет Voice.

Как к Марку Эйдельштейну пришла мировая известность

Мировую известность Марку Эйдельштейну принесла кинолента американского режиссера Шона Бэйкера «Анора». В ней актер сыграл главную роль — 18-летнего сына русского олигарха по имени Иван.

Испытать удачу на пробах Эйдельштейну посоветовал коллега по фильму «Сто лет тому вперед», актер Юрий Борисов. Эйдельштейн рассказал, что изначально рассчитывал записать видео в рубашке Dior и очках Gucci, но у него не было возможности приобрести такие дорогие вещи, поэтому он предстал перед камерой обнажённым. Бейкер высоко оценил креативность Эйдельштейна и утвердил его на роль Ивана.

Премьера «Аноры» состоялась 21 мая 2024 года на Каннском кинофестивале в рамках основной программы. Картина была с восторгом принята зрителями, а компетентное жюри в итоге вручило картине главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».

После выхода фильма в западной прессе актера прозвали «русским Тимоти Шаламе». Эйдельштейну прочат успешную карьеру в Голливуде. Он также признавался, что надеется на предложения от зарубежных киностудий.

При этом из каста «Аноры» на одну из самых престижных кинопремий «Оскар» был номинирован не Эйдельштейн, а его коллега по фильму Юра Борисов. За второстепенную роль русского бандита. Фанаты обратили внимание, что Эйдельштейн неоднозначно отмолчался по поводу номинации Борисова. Они отметили, что актера публично поздравили в своих социальных сетях многие звезды шоу-бизнеса. Эйдельштейн при этом «сделал вид, что ничего не происходит»: в своем Instagram в день номинации Борисова он выложил фото ночного неба с подписью «Был и такой момент». Из-за отсутствия реакции актера поклонники предположили, что он недоволен тем, что оказался будто бы «в тени Юры». Публично по этому поводу Эйдельштейн не высказывался.

Как Ивлеева помогла Эйдельштейну

Сериал «Монастырь» в карьере Эйдельштейна стал прорывным.

Главную роль в сериале исполнила блогер Анастасия Ивлеева, Марк сыграл сына настоятеля Юру. Как пишет портал, именно популярная ведущая и шоувумен порекомендовала Эйдельштейна на эту роль. В сериале у них есть даже постельная сцена — героиня Ивлеевой соблазняет невинного юношу.

После выхода сериала «Монастырь» Эйдельштейн рассказывал, что его мечты связаны преимущественно с творчеством, а не с личной жизнью. Он мечтает поработать с Гаспаром Ноэ и восхищается талантом Константина Хабенского.