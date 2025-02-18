Дж.К. Симмонс ответил, появится ли он в новом «Человеке-пауке»

Актёр Дж.К. Симмонс, сыгравший Джону Джеймсона в трилогии Сэма Рэйми про Человека-паука, вернулся к своей роли в новой трилогии с Томом Холландом. Недавно актёр поговорил о своём возвращении к роли в четвёртом фильме.

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Ответ Симмонса на вопрос, появится ли он в квадриквеле, довольно размытый, но это уже что-то! По словам актёра, он не хочет спойлерить, поэтому не будет спешить делиться деталями.

Н и к а к и х с п о й л е р о в . И з в и н и т е , я н е б у д у р а с с к а з ы в а т ь о б э т о м .

Вероятнее всего, Симмонс снимется в картине, просто раньше времени не хочет раскрывать все карты. Представить Человека-паука без Джоны Джеймсона тяжело.