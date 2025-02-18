Актер Бауэр заявил, что не станет играть злодея после "Очень странных дел"

Актер Джейми Кэмпбелл Бауэр заявил, что готов распрощаться с ролью главного злодея сериала «Очень странные дела» Векны. Его слова передает People.

Векна из «Очень странных дел» пожаловался, что устал играть злодеев
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Бауэр признался, что устал играть антагониста, и даже обсуждал это со своим психотерапевтом.

«Он [психотерапевт] сказал: «Нам нужно убедиться, что ты выделишь время на себя, когда будешь работать дальше». А я повернулся к нему и сказал: «Если честно, я не думаю, что буду играть еще одного плохого парня», поделился артист.

Актер, используя нецензурное выражение, сообщил, что роль Векны его «достала». Перед съемками, отмечает Deadline, артисту приходилось гримироваться восемь часов.

«Это было потрясающее путешествие, и я был рад присоединиться к сериалу с четвертого сезона. Но я определенно готов повесить весь этот латекс и пожелать ему скользящего прощания», отметил артист.

В ноябре стало известно, что финальный сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году. Точная дата премьеры по-прежнему не сообщалась.

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Джейми Бауэр