Векна из «Очень странных дел» пожаловался, что устал играть злодеев

Актер Джейми Кэмпбелл Бауэр заявил, что готов распрощаться с ролью главного злодея сериала «Очень странные дела» Векны. Его слова передает People.

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Бауэр признался, что устал играть антагониста, и даже обсуждал это со своим психотерапевтом.

« О н [ п с и х о т е р а п е в т ] с к а з а л : « Н а м н у ж н о у б е д и т ь с я , ч т о т ы в ы д е л и ш ь в р е м я н а с е б я , к о г д а б у д е ш ь р а б о т а т ь д а л ь ш е » . А я п о в е р н у л с я к н е м у и с к а з а л : « Е с л и ч е с т н о , я н е д у м а ю , ч т о б у д у и г р а т ь е щ е о д н о г о п л о х о г о п а р н я » , — п о д е л и л с я а р т и с т .

Актер, используя нецензурное выражение, сообщил, что роль Векны его «достала». Перед съемками, отмечает Deadline, артисту приходилось гримироваться восемь часов.

« Э т о б ы л о п о т р я с а ю щ е е п у т е ш е с т в и е , и я б ы л р а д п р и с о е д и н и т ь с я к с е р и а л у с ч е т в е р т о г о с е з о н а . Н о я о п р е д е л е н н о г о т о в п о в е с и т ь в е с ь э т о т л а т е к с и п о ж е л а т ь е м у с к о л ь з я щ е г о п р о щ а н и я » , — о т м е т и л а р т и с т .

В ноябре стало известно, что финальный сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году. Точная дата премьеры по-прежнему не сообщалась.