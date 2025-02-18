Умерла актриса Иоланда Монтес

16 февраля на 94-м году жизни скончалась культовая американо-мексиканская артистка, известная как Тонголеле, актриса, танцовщица и певица. Ее настоящее имя - Иоланда Монтес.

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Как передает Hola!, Монтес последние годы сражалась с болезнью Альцгеймера. При этом окончательно карьеру она оставила лишь в 2023-м.

В некрологе Тонголеле названа иконой национального кино - артистка застала "золотой век" мексиканского кинематографа.

Монтес родилась в Спокане, Вашингтон, США. Еще ребенком танцевала в таитянском ревю в Калифорнии. В 1947-м переехала в Мексику. Профессиональную карьеру начала в пятнадцать лет в кабаре Мехико. Экранный дебют - в 1948-м.

В фильмографии - более тридцати фильмов и сериалов: "Музыка навсегда", "Запрещенная вселенная", "Женщины-пантеры", "Люди-змеи", "Страстная Изабелла", "Страсти по Саломее", "Убейте меня, потому что я умираю!", "Они убили Тонголеле", "Смерть приходит вовремя".