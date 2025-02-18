Зои Салдана высказалась о финале съемок в «Аватаре»

Американская актриса Зои Салдана рассказала о производстве новых частей «Аватара». Как призналась актриса, третья часть с подзаголовком «Огонь и пепел» станет самой эмоциональной для её героини Нейтири.

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Девушка не стала вдаваться в подробности, отметив лишь, что ей также предстоит долгая работа над четвёртой и пятой частями франшизы. Салдана с грустью отметила, что подписала контракт на съёмки в первой части ещё в 28 лет, а закончит сниматься в последнем фильме уже в возрасте 54 лет.

М н е б ы л о 2 8 л е т , к о г д а я п о д п и с а л а с ь н а п я т ь « А в а т а р о в » . М н е б у д е т 5 4 г о д а , к о г д а м ы з а к о н ч и м с ъ ё м к и п я т о й ч а с т и .

Премьера «Аватара 3» состоится 19 декабря 2025 года. Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, которые обитают возле вулканов. Четвёртая часть серии выйдет 21 декабря 2029 года, а финал франшизы состоится с выходом пятого фильма — 19 декабря 2031 года.