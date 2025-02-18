«Спорили чуть ли не до драки»: что известно о жене Юры Борисова

17 февраля в эфире Первого канала стартует исторический сериал о жизни Александра Пушкина и Наталии Гончаровой «Натали и Александр». Роль императрицы Александры Федоровны, жены Николая I, сыграла актриса Анна Шевчук, супруга номинанта на «Оскар» актера Юры Борисова. NEWS.ru рассказывает, что известно о других работах артистки и как она помогает мужу в карьере.

Почему Анна Шевчук игнорировала ухаживания Юры Борисова

Анна Шевчук родилась 12 января 1991 года в Орске Оренбургской области. В детстве девочка ходила в музыкальную школу, после — в хореографический колледж. Но из-за травмы спины она оставила танцы и решила поступать в Высшее театральное училище им. Щепкина, известное как «Щепка».

Первая попытка была неудачной. Анна вернулась домой, доучилась в колледже, получила водительские права и по настоянию родителей поступила на экономический факультет в местный институт. Уже через год она снова прошла вступительные испытания в театральный и там же познакомилась со своим будущим мужем Юрой Борисовым.

« Д у м а л а : е с л и н и ч е г о н е п о л у ч и т с я , б у д у в О р с к е п р е п о д а в а т ь т а н ц ы в д е т с к о м с а д у . Н о я н е п р о с т о п о с т у п и л а , а е щ е и в с т р е т и л а Ю р у » , — в с п о м и н а л а а к т р и с а в 2 0 2 0 - м .

« М н е б ы л о 1 6 , е й — 1 8 . О н а б ы л а в с т р а н н ы х о р с к и х „ в а л е н к а х “ , с д л и н н ы м и в о л о с а м и . И в о о б щ е н е о б р а щ а л а н а м е н я в н и м а н и я » , — г о в о р и л Б о р и с о в .

Молодым людям дали соседние комнаты в общежитии. Юра пытался ухаживать за Анной, но она его игнорировала. Шевчук объясняла, что была достаточно закрытым и сдержанным в общении человеком.

« Д о м а м е н я п р е д у п р е д и л и : н е л ь з я г о в о р и т ь с н е з н а к о м ц а м и , н е л ь з я н и ч е г о н и у к о г о б р а т ь . П о э т о м у я х о д и л а с о п у щ е н н ы м и г л а з а м и и д е л а л а в и д , ч т о и т а к в с е т у т з н а ю » , — р а с с к а з ы в а л а д е в у ш к а .

Из-за чего скандалили Юра Борисов и Анна Шевчук

Чтобы обратить на себя внимание, Борисов залезал на деревья, на крышу училища, передавал Анне подарки, писал записки, угощал глазированными сырками. Переломный момент в отношениях студентов произошел на четвертом курсе.

Юра и Анна работали над спектаклем «Зойкина квартира». Девушка рассказывала, что их скандалы на репетициях чуть не заканчивались драками.

« М ы с Ю р о й с п о р и л и н а э т и х р е п е т и ц и я х ч у т ь л и н е д о д р а к и и с о р в а н н ы х г о л о с о в , с п е к т а к л ь з а к р ы в а т ь х о т е л и . Н о в т о ж е в р е м я я п о н я л а , ч т о в о т о н , э т о т с у м а с ш е д ш и й э н е р г и ч н ы й п а р е н ь , в с е в р е м я б ы л р я д о м и ч т о б е з н е г о т а к о г о я у ж е н е м о г у » , — г о в о р и л а Шевчук.

После премьеры они уже не расставалась.

« Н а в е р н о е , п р и ш л о п о н и м а н и е , ч т о и н с т и т у т с к о р о о к о н ч и м и , м о ж е т б ы т ь , н и к о г д а н е у в и д и м с я » , — в с п о м и н а л Б о р и с о в .

В 2014 году молодые расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Причем Анне пришлось ждать будущего супруга, который опаздывал на регистрацию. Юра ехал с мальчишника и перепутал время. В зале, где регистрируют браки, он появился в короне и с мечом, которые захватил из реквизиторской театра «Сатирикон». По словам Шевчук, это выглядело по-рыцарски, как часть ритуала. В браке у пары родились две дочери — Марфа и Акулина.

Где играла жена Борисова Анна Шевчук

С 2013 года Анна Шевчук играла в театре «Современник», но позже посвятила себя воспитанию детей и иногда появлялась в кино. Она снялась в эпизодах сериалов «Псих», «The Телки», играла в «Монастыре» с Анастасией Ивлеевой и Филиппом Янковским, в картинах «Счастливые неудачники», «Балерина» и «Альтернатива». В историческом сериале «Натали и Александр» о любви Пушкина и Гончаровой Анна сыграла императрицу Александру Федоровну.

Шевчук поддержала Борисова, когда он решил уйти из театра «Сатирикон» после двух лет работы. Борисова утомила академичность учреждения, он решил сосредоточиться на кино. Шевчук верила в талант мужа. Она не только поддерживает его, но и выбирает сценарии для новых проектов.

« Ж е н а в с е г д а н а п о м и н а е т м н е о т о м , ч т о я ч е г о - т о х о т е л и р а н о о п у с т и л р у к и . Я , б ы в а е т , и з а б у д у у ж е о к а к о м - т о с в о е м с т р е м л е н и и , н о б л а г о д а р я е й с н о в а э т и м ж е л а н и е м з а ж и г а ю с ь » , — п р и з н а в а л с я Б о р и с о в .

Как Шевчук помогает Юре Борисову в карьере

Во время пандемии коронавируса Анна взяла на себя обязанности агента мужа. Она не только читала все присылаемые сценарии, выбирала предложения от режиссеров, но и контролировала съемочное расписание Борисова.

« Я з а н е г о с т р а ш н о р а д у ю с ь ! И е с л и м н е к а ж е т с я , ч т о е м у о б я з а т е л ь н о н у ж н о п р о ч и т а т ь э т о т с ц е н а р и й , б у д у у б е ж д а т ь и б о р о т ь с я . В с е - т а к и у ж е н щ и н и н т у и ц и я р а з в и т а л у ч ш е » , — г о в о р и т Шевчук.

По слухам, именно Анна обратила внимание на предложение Шона Бейкера сняться в «Аноре», которое обернулось для Юры Борисова номинациями на ряд престижных зарубежных наград. В их числе «Золотой глобус», BAFTA и «Оскар».

Борисов уже удостоился награды от ассоциаций кинокритиков Торонто, Лос-Анджелеса и Остина, но статуэтки «Золотой глобус» и BAFTA уступил Кирану Каликину. Последний получил признание Британской академии кино и телевизионных искусств накануне вечером, 16 февраля.

Юра и Анна предпочитают вести закрытый от светского общества образ жизни, уделяя свободное время семье. Если Борисов надолго уезжает из страны на съемки, то Шевчук вместе с дочерями приезжают к нему.