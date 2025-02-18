Олег Меньшиков высказался о фильме «Пророк»

Олег Меньшиков высказался о фильме про Пушкина с Борисовым в главной роли
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» вышел в прокат 14 февраля и получил неоднозначные отзывы от критиков и зрителей. Главную роль в картине сыграл актер Юрий Борисов.
Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, актер, народный артист РФ Олег Меньшиков высказался о громкой премьере.
— Я посмотрел фильм «Пророк». Ну такой неожиданный вариант... Почему бы и нет. Имеет полное право на существование. Все сработали прекрасно в рамках поставленных режиссером и продюсером задач. Все идеально, — указал он.
Он добавил, что во всех фильмах про гениальных людей ему не хватает какой-то изюминки, какого-то «иначе», сообщает «Радио 1».
— Вот этого «иначе» всегда не хватает. В чем они были другие? Они проживали жизнь. Но они были другими людьми. Вот этот секрет «иначе» до сих пор не раскрыт, — отметил актер.
Одну из ведущих ролей в ленте — наставника и друга, поэта Василия Андреевича Жуковского — исполнил актер Илья Любимов. «Вечерняя Москва» побеседовала с артистом о том, как проходили съемки этого громкого проекта, о его взглядах на мировоззренческую разницу поколений, а также узнали секрет длительных семейных союзов.