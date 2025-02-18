Олег Меньшиков высказался о фильме «Пророк»

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» вышел в прокат 14 февраля и получил неоднозначные отзывы от критиков и зрителей. Главную роль в картине сыграл актер Юрий Борисов.

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Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, актер, народный артист РФ Олег Меньшиков высказался о громкой премьере.

— Я п о с м о т р е л ф и л ь м «Пророк». Ну такой неожиданный вариант... Почему бы и нет. Имеет полное право на существование. Все сработали прекрасно в рамках поставленных режиссером и продюсером задач. Все идеально, — указал он.

Он добавил, что во всех фильмах про гениальных людей ему не хватает какой-то изюминки, какого-то «иначе», сообщает «Радио 1».

— В о т э т о г о « и н а ч е » в с е г д а н е х в а т а е т . В ч е м о н и б ы л и д р у г и е ? О н и п р о ж и в а л и ж и з н ь . Н о о н и б ы л и д р у г и м и л ю д ь м и . В о т э т о т с е к р е т « и н а ч е » д о с и х п о р н е р а с к р ы т , — о т м е т и л а к т е р .

Одну из ведущих ролей в ленте — наставника и друга, поэта Василия Андреевича Жуковского — исполнил актер Илья Любимов. «Вечерняя Москва» побеседовала с артистом о том, как проходили съемки этого громкого проекта, о его взглядах на мировоззренческую разницу поколений, а также узнали секрет длительных семейных союзов.