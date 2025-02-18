Умер актер Джулиан Холлоуэй, известный по сериалу "Беверли-Хиллз, 90210"

В возрасте 80 лет ушел из жизни Джулиан Холлоуэй, британский актер кино, сериалов, артист озвучания, продюсер и сценарист. Его фильмография превышает 150 пунктов.

© Российская Газета

Джулиан Холлоуэй родился в 1944 году в Оксфордшире. Отец - комик, актер и певец Стэнли Холлоуэй, мать - танцовщица Вайолет Лейн, бывшая партнерша - актриса и писательница Тесса Даль, дочь Роальда Даля, их дочь - писательница и модель Софи Даль, бывшие жены - актрисы Зена Уолкер и Дэбби Вилер.

Джулиан Холлоуэй дебютировал на экране в 1961-м, последнее появление - в 2019-м. В его огромном списке - озвучка сериала "Звездные войны: Войны клонов", "Отец невесты" (сериал), "Джеймс Бонд-младший", "Беверли-Хилл, 90210", "Чисто английское убийство", "Большое надувательство Рок-н-ролла" (The Great Rock 'n' Roll Swindle) Sex Pistols, "Доктор Кто".

Некролог публикует Metro, коллеги подтвердили. Детали не приводятся.