Съемки фильма или сериала – это долгие месяцы совместной работы, где актеры проводят вместе почти все свое время. Неудивительно, что иногда рабочие отношения перерастают в нечто большее.

Поклонники «Друзей» годами мечтали, чтобы отношения Росса и Рэйчел вышли за пределы экрана. И, как оказалось, у этой мечты были реальные шансы осуществиться. Дэвид Швиммер признался, что на первых сезонах у него были чувства к Дженнифер Энистон. Актриса подтвердила, что это было взаимно, но они так и не стали парой – в основном потому, что в тот период каждый из них был в отношениях с другими людьми.

Как по-другому мог называться легендарный сериал «Друзья»

Совсем другая история случилась на съемках «Места под соснами», где Райан Гослинг и Ева Мендес сыграли пару, связанную сложными чувствами и общим ребенком. В отличие от Энистон и Швиммера, их экранный роман плавно перетек в реальную жизнь.

Их отношения начались без громких заявлений – актеры скрывали роман, не комментировали слухи и избегали совместных выходов в свет. Только в 2014 году, когда у пары родилась первая дочь Эсмеральда, стало понятно, что они действительно вместе. Позже у них появилась вторая дочь – Амада.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.