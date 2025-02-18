«Оправдал свою фамилию». Почему рыжий «Гусь» из «Приключений Электроника» ушел из кино
«У меня тоже голос, я тоже петь хочу». Эту фразу, произнесенную героем Макаром Гусевым из музфильма «Приключения Электроника», цитировал каждый советский школьник, когда хотел вступить в словесную перепалку с учителями. Действительно, рыжего и конопатого «Гуся» знали и любили все. 15-летний подросток Василий Скромный в кино попал благодаря шалости, приобрел ошеломительную известность и народную любовь, но «дело всей жизни» нашел на пути, ведущем далеко в сторону от кинематографа.
Про нашего героя говорили, что он просто создан для кино. Так гармонично и естественно смотрелся он на экране. Василий Скромный не грезил о народной славе, не мечтал стать актером и раздавать толпам поклонников автографы. В мир кино он попал волей случая или, если быть более точным, из-за собственной шалости.
Это был обычный день одесского школьника Василия Скромного. Во время перемены, спеша по каким-то неотложным делам, он съехал по перилам лестницы, приземлился на пол не совсем как запланировал, а едва не сшиб с ног незнакомую девушку. Ею оказалась второй помощник режиссера Константина Бромберга Юлия Константинова.
Увидев 15-летнего озорника и хулигана с огненно-рыжей шевелюрой и россыпью веснушек, Юлия замерла: именно такой типаж ей был и нужен для роли Макара Гусева, одного из главных героев детского музыкального фильма «Приключения Электроника». Василий Скромный никакие кастинги и просмотры не проходил, после короткого разговора на киностудии его сразу же назначили Гусем (такое прозвище получил персонаж) и выдали «пропуск» на съемочную площадку.
Вживаться в роль Василию не пришлось, он просто был собой: дружелюбным, добрым и общительным озорником. Гусь стал самой настоящей «изюминкой» киноистории, а многие из его высказываний зритель запомнил и сделал крылатыми.
«Классный фильм, классные актёры. С удовольствием смотрю, когда его показывают. Макар Гусев - это самый цитируемый персонаж», – делится своим мнением на одном из форумов Оксана Л.
Трехсерийный фильм «Приключения Электроника» стал культовым, а актеры, сыгравшие в нем, покорили сердца миллионов зрителей.
«Фильм «Приключения Электроника», на мой взгляд, замечательный. Мне сейчас 56 лет и я его каждый раз смотрю с удовольствием. Все дети в нем - настоящие артисты, даже те, кто играл не главных героев», – пишет пользовательница соцсетей Ирина П.
Василию Скромному досталось не меньше народной любви, чем братьям Юрию и Владимиру Торсуевым. У него постоянно брали автографы, просили сфотографироваться с любимым героем «на долгую память», прохожие показывали на улице пальцем в его сторону и шептали: «смотри-ка, это же Макар Гусь».
«Самый любимый персонаж из фильма про Электроника», – пишет про Макара Гусева в социальных сетях Елена В.
И таких поклонниц, как Елена, были миллионы. Дебют в «Электронике» стал для Василия Скромного своего рода пропуском в новые проекты, но киноискусство не настолько увлекло нашего героя, чтобы посвятить ему всю жизнь.
Василий, хотя и стал выпускником театральной школы и после «Электроника» снялся еще в пяти фильмах, однако решил поставить финальную точку в главе «Скромный-актер» и начать «писать» новую под названием «Скромный-моряк».
«Я решил, что нужно приобрести настоящую профессию, связать жизнь с флотом. В учебе мне больше всего нравилось выходить в море на больших кораблях во время навигации», - вспоминает Василий Скромный.
Решение сменить съемочную площадку на мореходное училище не было спонтанным. Сказался «зов предков».
«Я - одессит! У меня морская династия, в роду все моряки», - с гордостью произнес боцман Василий Скромный.
Фамилия у нашего героя говорящая и полностью ему подходит. Повзрослевший «Макар Гусь» ведет достаточно скромный образ жизни, в основном в море, а не на суше, о себе и семье не красноречив.
«Жена есть, семья есть, все как положено», - лаконично говорит наш герой.
Большую часть своей жизни Василий Скромный бороздит моря и океаны в качестве боцмана дальнего плавания. С водой он не расстается даже во время отдыха: на досуге активно занимается подводным плаванием.
«Настоящий боцман! В моих представлениях именно такой и должен быть. Правильно, что выбрал именно свой путь!», – отзывается о Василии Скромном один из интернет-пользователей.
Скажите, а вам нравится Макар Гусев из «Приключений Электроника»?