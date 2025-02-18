«У меня тоже голос, я тоже петь хочу». Эту фразу, произнесенную героем Макаром Гусевым из музфильма «Приключения Электроника», цитировал каждый советский школьник, когда хотел вступить в словесную перепалку с учителями. Действительно, рыжего и конопатого «Гуся» знали и любили все. 15-летний подросток Василий Скромный в кино попал благодаря шалости, приобрел ошеломительную известность и народную любовь, но «дело всей жизни» нашел на пути, ведущем далеко в сторону от кинематографа.

Про нашего героя говорили, что он просто создан для кино. Так гармонично и естественно смотрелся он на экране. Василий Скромный не грезил о народной славе, не мечтал стать актером и раздавать толпам поклонников автографы. В мир кино он попал волей случая или, если быть более точным, из-за собственной шалости.

Это был обычный день одесского школьника Василия Скромного. Во время перемены, спеша по каким-то неотложным делам, он съехал по перилам лестницы, приземлился на пол не совсем как запланировал, а едва не сшиб с ног незнакомую девушку. Ею оказалась второй помощник режиссера Константина Бромберга Юлия Константинова.

Увидев 15-летнего озорника и хулигана с огненно-рыжей шевелюрой и россыпью веснушек, Юлия замерла: именно такой типаж ей был и нужен для роли Макара Гусева, одного из главных героев детского музыкального фильма «Приключения Электроника». Василий Скромный никакие кастинги и просмотры не проходил, после короткого разговора на киностудии его сразу же назначили Гусем (такое прозвище получил персонаж) и выдали «пропуск» на съемочную площадку.

Вживаться в роль Василию не пришлось, он просто был собой: дружелюбным, добрым и общительным озорником. Гусь стал самой настоящей «изюминкой» киноистории, а многие из его высказываний зритель запомнил и сделал крылатыми.

« К л а с с н ы й ф и л ь м , к л а с с н ы е а к т ё р ы . С у д о в о л ь с т в и е м с м о т р ю , к о г д а е г о п о к а з ы в а ю т . М а к а р Г у с е в - э т о с а м ы й ц и т и р у е м ы й п е р с о н а ж » , – д е л и т с я с в о и м м н е н и е м н а о д н о м и з ф о р у м о в О к с а н а Л .

Трехсерийный фильм «Приключения Электроника» стал культовым, а актеры, сыгравшие в нем, покорили сердца миллионов зрителей.

« Ф и л ь м «Приключения Электроника», на мой взгляд, замечательный. Мне сейчас 56 лет и я его каждый раз смотрю с удовольствием. Все дети в нем - настоящие артисты, даже те, кто играл не главных героев», – пишет пользовательница соцсетей Ирина П.

Василию Скромному досталось не меньше народной любви, чем братьям Юрию и Владимиру Торсуевым. У него постоянно брали автографы, просили сфотографироваться с любимым героем «на долгую память», прохожие показывали на улице пальцем в его сторону и шептали: «смотри-ка, это же Макар Гусь».

« С а м ы й л ю б и м ы й п е р с о н а ж и з ф и л ь м а п р о Э л е к т р о н и к а » , – п и ш е т п р о М а к а р а Г у с е в а в с о ц и а л ь н ы х с е т я х Е л е н а В .

И таких поклонниц, как Елена, были миллионы. Дебют в «Электронике» стал для Василия Скромного своего рода пропуском в новые проекты, но киноискусство не настолько увлекло нашего героя, чтобы посвятить ему всю жизнь.

Василий, хотя и стал выпускником театральной школы и после «Электроника» снялся еще в пяти фильмах, однако решил поставить финальную точку в главе «Скромный-актер» и начать «писать» новую под названием «Скромный-моряк».

« Я р е ш и л , ч т о н у ж н о п р и о б р е с т и н а с т о я щ у ю п р о ф е с с и ю , с в я з а т ь ж и з н ь с ф л о т о м . В у ч е б е м н е б о л ь ш е в с е г о н р а в и л о с ь в ы х о д и т ь в м о р е н а б о л ь ш и х к о р а б л я х в о в р е м я н а в и г а ц и и » , - в с п о м и н а е т Василий Скромный.

Решение сменить съемочную площадку на мореходное училище не было спонтанным. Сказался «зов предков».

« Я - о д е с с и т ! У м е н я м о р с к а я д и н а с т и я , в р о д у в с е м о р я к и » , - с г о р д о с т ь ю п р о и з н е с б о ц м а н Василий Скромный.

Фамилия у нашего героя говорящая и полностью ему подходит. Повзрослевший «Макар Гусь» ведет достаточно скромный образ жизни, в основном в море, а не на суше, о себе и семье не красноречив.

« Ж е н а е с т ь , с е м ь я е с т ь , в с е к а к п о л о ж е н о » , - л а к о н и ч н о г о в о р и т н а ш г е р о й .

Большую часть своей жизни Василий Скромный бороздит моря и океаны в качестве боцмана дальнего плавания. С водой он не расстается даже во время отдыха: на досуге активно занимается подводным плаванием.

« Н а с т о я щ и й б о ц м а н ! В м о и х п р е д с т а в л е н и я х и м е н н о т а к о й и д о л ж е н б ы т ь . П р а в и л ь н о , ч т о в ы б р а л и м е н н о с в о й п у т ь ! » , – о т з ы в а е т с я о Василии Скромном один из интернет-пользователей.

Скажите, а вам нравится Макар Гусев из «Приключений Электроника»?