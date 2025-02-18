Стал известен гонорар Павла Прилучного

Актер Павел Прилучный имеет скандальную репутацию, но получает высокие гонорары. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал в интервью порталу «Страсти».

По словам Дворцова, звезда «Закрытой школы» и «Мажора» все еще пользуется спросом и любовью аудитории и режиссеров.

« Р е п у т а ц и я у н е г о с к а н д а л ь н а я . О н а г р е с с и в н ы й , э м о ц и о н а л ь н ы й , в п р и н ц и п е , к а к и в с е т в о р ч е с к и е л ю д и . П о х а р а к т е р у о н с л о ж н ы й , н а у с т у п к и и д е т р е д к о . О д и н с ъ е м о ч н ы й д е н ь с т о и т п р и м е р н о к а к у С а ш и П е т р о в а — 3 – 3 , 5 м и л л и о н а р у б л е й » , — с о о б щ и л п р о д ю с е р .

Ранее стало известно, что пластический хирург рассказал об операциях Павла Прилучного. Эксперт отметил склонность Павла к отекам и заявил, что он все еще не прибегал к инъекциям ботокса.