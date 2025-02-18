Продюсер раскрыл гонорар Прилучного и назвал его скандальным актером

Актер Павел Прилучный имеет скандальную репутацию, но получает высокие гонорары. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал в интервью порталу «Страсти».

Стал известен гонорар Павла Прилучного
© РИА Новости

По словам Дворцова, звезда «Закрытой школы» и «Мажора» все еще пользуется спросом и любовью аудитории и режиссеров.

«Репутация у него скандальная. Он агрессивный, эмоциональный, в принципе, как и все творческие люди. По характеру он сложный, на уступки идет редко. Один съемочный день стоит примерно как у Саши Петрова 33,5 миллиона рублей», сообщил продюсер.

Ранее стало известно, что пластический хирург рассказал об операциях Павла Прилучного. Эксперт отметил склонность Павла к отекам и заявил, что он все еще не прибегал к инъекциям ботокса.

Актеры
Страсть
Страсти
Сергей Дворцов
Павел Прилучный