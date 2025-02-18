Кого из актеров культового сериала «Друзья» уже нет в живых

Мэтью Перри, исполнивший роль Чендлера в «Друзьях», стал не первым и не последним актером культового сериала, ушедшим из жизни. Недавно стало известно о смерти 79-летней Лесли Чарльсон, сыгравшей саму себя. Кто еще из звезд «Друзей» умер, почему?

© кадр из сериала «Друзья»

Лесли Чарльсон

Американская актриса Лесли Чарльсон, известная по сериалу «Друзья», скончалась в возрасте 79 лет, сообщает издание People. Согласно данным судебно-медицинского управления округа Лос-Анджелес, артистка ушла из жизни 12 января в результате травмы головы.

В материалах также упоминается, что у Чарльсон были диагностированы астма, артрит, мерцательная аритмия и заболевание головного мозга. Лесли Чарльсон родилась в штате Канзас и начала свою актерскую карьеру в 1960-х годах, когда активно стала сниматься в мыльных операх.

Артистка приняла участие почти в полутора тысячах эпизодов сериала «Любовь — это очень сверкающая штука» и сыграла роль доктора Куатермейн в более чем двух тысячах серий проекта «Главная больница». Также зрители запомнили Лесли Чарльсон по ее появлениям в таких популярных сериалах, как «Как вращается мир» и «Дарма и Грег».

Мэтью Перри

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри скончался от остановки сердца в джакузи своего дома в конце октября 2023 года. Утром он занимался спортом. После возвращения домой он отправил своего помощника по делам. Когда тот вернулся, Мэттью уже был мертв. Актер был самым молодым среди коллег по сериалу.

Позднее стало известно, что полиция Лос-Анджелеса закрыла дело о смерти Перри после того, как было установлено, что актер умер от острого воздействия кетамина. Его смерть признана несчастным случаем. В отчете о вскрытии уточняется, что факторами, способствовавшими смерти актера, стали также утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие препарата, используемого для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

Актер потратил около $55 тысяч (порядка 4,8 млн рублей) на покупку запрещенного лекарства, которое привело его к смерти из-за передозировки.

Джеймс Майкл Тайлер

Тайлер, исполнивший роль Гантера, безнадежно влюбленного в Рэйчел, умер на 60-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе от рака.

Диагноз ему поставили в 2018-м, но о страшной болезни артиста массам стало известно лишь после премьеры мучительно добиравшегося до нас спецвыпуска «Друзья: Воссоединение» в 2021-м.

До того экранный Гантер свой смертельный недуг тщательно не афишировал.

Робин Уильямс, обладатель множества наград и номинаций в индустрии, имел не менее сложную и насыщенную биографию, чем у Перри.

В сериале «Друзья» он вместе с Билли Кристалом исполнил одно из самых запоминающихся камео за всю историю шоу. Более того, их появление в сериале было случайным, и сцена была полностью импровизированной, без сценария.

Уход Уильямса был трагическим событием. Тело актера было найдено в его доме в Калифорнии. Согласно официальной версии, артист покончил с собой. По словам представителя Мары Буксбаум, в последнее время Уильямс страдал тяжелой формой депрессии.

Кто еще из каста «Друзей» умер

Майк Хагерти скончался в возрасте 68 лет в Лос-Анджелесе. Он исполнил роль мистера Тригера, управдома, который, помимо прочего, успешно привлекал Джоуи к участию в танцевальных выступлениях.

Причиной смерти Майка стала неожиданно негативная реакция на антибиотики в госпитале, из-за которой артист впал в кому.

Рон Либман — доктор Леонард Грин, экранный отец Рэйчел, он же — доктор Плеплер из «Клана Сопрано» умер в Нью-Йорке от пневмонии.

Камилла Савиола умерла в возрасте 71 года от сердечной недостаточности в Нью-Джерси. Она запомнилась зрителям как героиня одного из первых эпизодов стартового сезона шоу, в котором рассказывалось о скандале в прачечной самообслуживания.

Тейлор Негрон принял участие в съемках в середине четвертого сезона в роли Аллесандро в эпизоде, где происходит эпичный диалог между Ченом и Джоуи на тему «Властелина колец». Негрон скончался в возрасте 57 лет в своем доме в Лос-Анджелесе от рака печени, который был диагностирован у него в 2008 году.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.