Юра Борисов ответил, чем привлек режиссера фильма «Анора»

Российский актер Юра Борисов получил прозвище «русский Райан Гослинг» от американского режиссера Шона Бэйкера, сообщает Associated Press. Автор фильма «Анора» сравнил Борисова с канадским коллегой, отметив его харизму и выразительность.

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« Я л ю б л ю Райана Гослинга и очень хочу когда-нибудь с ним поработать. Я смотрел с ним фильмы. Он очень, очень круто играет. Но я не знаю, что Шон имел в виду», — прокомментировал Борисов.

Бэйкер обратил внимание на Борисова после его роли в «Вагончике № 6» — именно тогда режиссер решил пригласить его в свой новый проект. По словам постановщика, появление актера в «Аноре» стало поворотным моментом фильма, а его герой Игорь — сердцем картины.

Ранее номинированный на премию «Оскар» Юра Борисов удивил пассажиров московского метро: он раздавал женщинам розы. Одна из девушек поделилась в соцсетях, что встретила актера на станции «Пушкинская» в образе Александра Пушкина.

По словам поклонницы, Борисов разрешил себя поцеловать в щеку и сделал совместное фото. Вероятно, это была часть промокампании нового фильма «Пророк: История Александра Пушкина», в котором Юрий исполнил главную роль. Премьера была запланирована на 14 февраля.