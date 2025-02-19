Помощь Курску, работа за границей, критика СВО: где сейчас Козловский
Издание «Курские известия» сообщило, что актер Данила Козловский и его брат Егор привезли провизию и подарки для детей в пункты временного размещения в Курской области, где российская армия с августа 2024 года продолжает выбивать вооруженные силы Украины, вторгшиеся в регион. Что об этом известно, как сейчас живет артист?
Что известно о помощи Козловского курянам
По информации журналистов, Козловский и его брат активно занимаются благотворительной деятельностью уже более 15 лет. После начала СВО они постоянно поддерживают людей из пострадавших регионов, в том числе жителей Курской области.
Перед Новым годом братья привезли 140 кг провизии и новогодних подарков детям в ПВР Курской области, говорится в публикации.
«Несмотря на активную деятельность, публично Козловские никак это не афишируют. Также куряне рассказали, что, помимо подарков, Данила записал им теплое видеопоздравление», — пишут журналисты.
Что Козловский говорил об СВО
В феврале 2022 года, после начала спецоперации, Данила Козловский в соцсетях назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах». В соцсетях он заявил, что любит Россию всем сердцем и сожалеет о том, что наступила «точка невозврата, которую теперь проходят в прямом смысле на танках». Также в своей публикации он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — отметил актер.
Почему Козловский перестал выступать в России
После того, как Козловский высказал свое мнение о специальной операции, его стали активно критиковать. В ответ на это актер решил взять паузу в своей карьере. В настоящее время в производстве находятся два фильма с участием Козловского: «Уволить Жору» и «Бар "Один звонок"». По информации из СМИ, съемки обоих фильмов уже завершены, однако даты премьер пока не объявлены.
Кинокритик Александр Голубчиков считает, что это связано с тем, что актер находится в сером списке.
«У нас есть некий серый список актеров, которые не задействованы в студийных проектах, их не выпускают, как, допустим, Данила Козловский, который не запрещен. Он отстоял свои права в суде, но при этом его все равно не снимают, и проекты с ним замораживаются и кладутся на полку», — сказал он.
Тем не менее Козловский продолжает работать актером в Театре Европы, хотя сейчас он не занят в новых постановках. Артист создал свой музыкальный спектакль «Frank» и активно гастролирует с ним по разным странам. Его мечта — представить свою постановку в России.
«Пожелаю себе в наступающем году наконец сыграть этот спектакль в своей стране», — написал артист в декабре 2024 года в социальных сетях.
Незадолго до празднования Нового года он навестил свою дочь Оду-Валентину, которая проживает в Америке, а затем вернулся в Москву, сообщал Telegram-канал «НеМалахов». При этом Козловский утверждает, что у него нет гражданства США, а его поездки в Америку связаны исключительно с желанием проводить время с ребенком.