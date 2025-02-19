Помощь Курску, работа за границей, критика СВО: где сейчас Козловский

Издание «Курские известия» сообщило, что актер Данила Козловский и его брат Егор привезли провизию и подарки для детей в пункты временного размещения в Курской области, где российская армия с августа 2024 года продолжает выбивать вооруженные силы Украины, вторгшиеся в регион. Что об этом известно, как сейчас живет артист?

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Что известно о помощи Козловского курянам

По информации журналистов, Козловский и его брат активно занимаются благотворительной деятельностью уже более 15 лет. После начала СВО они постоянно поддерживают людей из пострадавших регионов, в том числе жителей Курской области.

Перед Новым годом братья привезли 140 кг провизии и новогодних подарков детям в ПВР Курской области, говорится в публикации.

« Н е с м о т р я н а а к т и в н у ю д е я т е л ь н о с т ь , п у б л и ч н о К о з л о в с к и е н и к а к э т о н е а ф и ш и р у ю т . Т а к ж е к у р я н е р а с с к а з а л и , ч т о , п о м и м о п о д а р к о в , Данила записал им теплое видеопоздравление», — пишут журналисты.

Что Козловский говорил об СВО

В феврале 2022 года, после начала спецоперации, Данила Козловский в соцсетях назвал происходящее на Украине «катастрофой во всех смыслах». В соцсетях он заявил, что любит Россию всем сердцем и сожалеет о том, что наступила «точка невозврата, которую теперь проходят в прямом смысле на танках». Также в своей публикации он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

« У в а ж а е м ы й г о с п о д и н президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — отметил актер.

Почему Козловский перестал выступать в России

После того, как Козловский высказал свое мнение о специальной операции, его стали активно критиковать. В ответ на это актер решил взять паузу в своей карьере. В настоящее время в производстве находятся два фильма с участием Козловского: «Уволить Жору» и «Бар "Один звонок"». По информации из СМИ, съемки обоих фильмов уже завершены, однако даты премьер пока не объявлены.

Кинокритик Александр Голубчиков считает, что это связано с тем, что актер находится в сером списке.

« У н а с е с т ь н е к и й с е р ы й с п и с о к а к т е р о в , к о т о р ы е н е з а д е й с т в о в а н ы в с т у д и й н ы х п р о е к т а х , и х н е в ы п у с к а ю т , к а к , д о п у с т и м , Данила Козловский, который не запрещен. Он отстоял свои права в суде, но при этом его все равно не снимают, и проекты с ним замораживаются и кладутся на полку», — сказал он.

Тем не менее Козловский продолжает работать актером в Театре Европы, хотя сейчас он не занят в новых постановках. Артист создал свой музыкальный спектакль «Frank» и активно гастролирует с ним по разным странам. Его мечта — представить свою постановку в России.

« П о ж е л а ю с е б е в н а с т у п а ю щ е м г о д у н а к о н е ц с ы г р а т ь э т о т с п е к т а к л ь в с в о е й с т р а н е » , — н а п и с а л а р т и с т в д е к а б р е 2 0 2 4 г о д а в с о ц и а л ь н ы х с е т я х .

Незадолго до празднования Нового года он навестил свою дочь Оду-Валентину, которая проживает в Америке, а затем вернулся в Москву, сообщал Telegram-канал «НеМалахов». При этом Козловский утверждает, что у него нет гражданства США, а его поездки в Америку связаны исключительно с желанием проводить время с ребенком.