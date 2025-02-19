Георгий Вицин, Евгений Моргунов и Юрий Никулин – легендарная троица советского кино, знакомая зрителям по фильмам Леонида Гайдая. Но прежде чем стать героями культовых комедий, каждый из них начинал с небольших ролей, не всегда заметных, но ставших важным шагом в карьере.

Дебют Георгия Вицина в кино состоялся в 1945 году – ему было 28 лет, когда он сыграл эпизодическую роль железнодорожника в фильме «Здравствуй, Москва!».

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Юрий Никулин оказался в кино позже своих будущих коллег – его первая роль пришлась на 1958 год, когда актеру было уже 37 лет. В фильме «Девушка с гитарой» он появился в эпизоде, но даже в небольшой сцене его выразительное лицо и комедийный талант были заметны. Никулин начинал карьеру как клоун в цирке, и кино долго оставалось для него второстепенным занятием, но в итоге он стал одной из главных звезд советской комедии. Последней его ролью в кино стал добрый дедушка в драме «Чучело» (1983), где он сыграл рядом с юной Кристиной Орбакайте.

Подробнее о карьерах актеров в своем видео рассказал блогер @callmedemid.