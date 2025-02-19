Актер Итак Хоук осудил Голливуд

Итак Хоук осудил Голливуд за найм актёров по числу аудитории в соцсетях
Пару дней назад появилась новость, что при найме актёров на роль студии Голливуда действительно придают большое значение числу их подписчиков в соцсетях. Теперь данную ситуацию прокомментировал Итан Хоук («Синистер», «Общество мёртвых поэтов»).
По его мнению, подобная практика настоящее «безумие». Также он добавил, что работа актёра не состоит из употребления протеиновых коктейлей и походов в спортзал.
Так что, если у меня не будет этой публичной платформы, у меня не будет карьеры? А если у меня будет больше подписчиков, я, возможно, получу эту роль?.. Так много молодых актеров, которые думают, что быть актером — это пить протеиновые коктейли и ходить в спортзал… идите в спортзал, если хотите, но это не делает вас — Роберт Де Ниро не хорош, потому что у него шесть кубиков пресса. Если роль требует этого, он это сделает, и это потрясающе. Но он гораздо больше, чем это».