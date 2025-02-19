Актер Итак Хоук осудил Голливуд

Пару дней назад появилась новость, что при найме актёров на роль студии Голливуда действительно придают большое значение числу их подписчиков в соцсетях. Теперь данную ситуацию прокомментировал Итан Хоук («Синистер», «Общество мёртвых поэтов»).

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По его мнению, подобная практика настоящее «безумие». Также он добавил, что работа актёра не состоит из употребления протеиновых коктейлей и походов в спортзал.