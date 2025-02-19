Минди Кейлинг получила звезду на Аллее славы

Актриса, продюсер и сценаристка Минди Кейлинг удостоилась именной звезды на Аллее славы Голливуда. Церемония закладки состоялась 18 февраля 2025 года. Активное участие в мероприятии принял друг и коллега Минди – актер Б.Дж.Новак, с которым они снимались в сериале «Офис» и играли постоянно расстающихся любовников Райана и Келли. С тех пор они также вместе работали в различных проектах, Новак снимался и в ее сериале «Проект Минди». Известно, что актеры встречались в реальной жизни с 2004 по 2007 год, а некоторые поклонники актрисы даже подозревают, что именно Би Джей является отцом троих детей Минди – 7-летней дочки Кэтрин, 4-летнего сына Спенсера и годовалой дочки Энн¸ - тем более что актриса держит в тайне свою личную жизнь.

- Минди уважает и понимает славу очень интуитивно, потому что в дополнение к тому, что она блестящий и невероятно успешный шоураннер, невероятная мать троих детей, глубокая и заботливая дочь, а также друг и наставник для многих, — заявил Новак в своей поздравительной речи.

Поддержать Кейлинг пришли также Маколей Калкин, Бренда Сонг, Пурна Джаганнатан и другие.

Накануне церемонии Минди дала интервью, в котором рассказала о своих ближайших планах. Одним из ее проектов станет комедия «Не подходит для работы» (Not Suitable for Work), которую покажет Hulu. Это история пяти одержимых работой двадцатилетних, которые стремятся к профессиональному успеху и, если у них есть время, к личному счастью в самом гламурном районе Манхэттена, Мюррей-Хилл. Минди написала сценарий и будет продюсировать сериал. А в конце февраля на Netflix состоится премьера сериала «Президент команды», продюсером которого также выступила Кейлинг. Минди порадовала и поклонников кинофраншизы «Блондинка в законе», рассказав, что они с Дэниэлом Гуром в декабре 2024 года закончили работу над черновым сценарием третьего фильма.