Российская актриса жестко раскритиковала фильм «Анора»

Актриса Ирина Горбачева, известная по ролям в «Чиках» и «Бременских музыкантах», поделилась своим мнением о фильме независимого американского режиссера Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актеры. Свое мнение она высказала в интервью YouTube-каналу Влада Аганова.

Артистка призналась, что ей не понравилась картина, которая получила несколько номинаций на премию «Оскар». По ее словам, в основной части фильма она почувствовала «мощнейшую прокрутку».

«В середине вдруг идет мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», — заявила Ирина.

Также Горбачева посчитала сценарий фильма нелогичным. По ее мнению, главная героиня Майки Мэдисон, якобы сильная и независимая женщина, в ключевых моментах ведет себя пассивно и не использует возможности изменить ситуацию.

Ранее стало известно, что уехавший из России актер Александр Невский раскритиковал русских в фильме «Анора».