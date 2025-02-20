Ушел из жизни актер сериала «Улицы разбитые фонарей» Геннадий Косарев

Он выходил на сцену до последнего

Стало известно, что после продолжительной болезни скончался актер Геннадий Косарев. Ему было 64 года. О смерти артиста сообщил Молодежный театр на Фонтанке, в котором Косарев служил долгие годы. Геннадий Евгеньевич окончил ГИТИС, после чего поступил в Московский театр им. В. В. Маяковского. Здесь он прослужил 11 лет и сыграл во многих спектаклях. Жизнь Косарева круто изменилась после переезда в Петербург. Артист связал карьеру с Молодежным театром на Фонтанке, где прослужил 30 лет.

Геннадий Евгеньевич выходил на сцену, даже несмотря на серьезный недуг. Неделю назад он сыграл в спектакле «Жозефина и Наполеон» — эта работа стала последней в его жизни.

Косарев снимался в таких популярных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Агент особого назначения», «Невский. Проверка на прочность», «Ментовские войны», «Опера. Хроники убойного отдела» и многих других.

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