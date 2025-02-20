Третий развод и болезнь: куда пропала Елена Ксенофонтова

Актриса Елена Ксенофонтова сообщила о разводе с третьим супругом. Почему пара рассталась, как сейчас живет Ксенофонтова, какие последние новости выходили о ней?

Как сложилась личная жизнь Елены Ксенофонтовой

Звезда российских сериалов не стала раскрывать подробности разрыва с третьим супругом — адвокатом Алексеем Куликовым, с которым она заключила брак в конце 2022 года.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду… Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса «Леди Mail».

Первый раз Елена Ксенофонтова вышла замуж в 19-летнем возрасте. Ее избранником стал Игорь Липатов. Пара развелась, поскольку у актрисы появился другой мужчина.

«Когда у меня появился другой, я не могла рассказать мужу. Я написала письмо, положила его на клавиатуру и уехала», — вспоминала Ксенофонтова.

В 2002 году на съемках картины «Тайга. Курс выживания» артистка познакомилась с продюсером Ильей Неретиным, за которого вскоре вышла замуж. В браке родился сын Тимофей, но отношения тоже закончились разводом.

Следующим супругом артистки стал адвокат Александр Рыжих. В 2011 году у пары родилась дочь Софья.

В 2016-м Рыжих подал на Ксенофонтову в суд за побои, на него было заведено уголовное дело. Сама актриса утверждала, что ее муж был не в себе, избивал ее и пытался задушить, а она, защищаясь, поцарапала его ногтями. Несмотря на предоставленные доказательства и зафиксированные медиками побои, суд тогда вынес Ксенофонтовой обвинительный приговор.

«Он унижал меня морально, как женщину, человека. Спустя два с половиной года после рождения дочери я осознала, что он меня ненавидит. Я узнала, что он живет с другой семьей. Тогда я переехала в комнату дочери. За это муж скрутил мне руку, кинул на пол. Я боялась, что он сломает мне руку», — вспоминала артистка.

В 2017 году Рыжих обвинил бывшую супругу в подготовке убийства. Причиной стали ее эмоциональные высказывания на ток-шоу.

Спустя время суд удовлетворил апелляцию Ксенофонтовой, ее полностью оправдали. Однако имущественный спор продолжился.

Разборки между Рыжих и Ксенофонтовой закончились в 2020 году, актриса выиграла суд.

Что известно о тяжелой болезни Елены Ксенофонтовой

В 2022 году Елена Ксенофонтова рассказала о продолжительной борьбе с тяжелой болезнью.

«Официально мне не поставили диагноз, его не смогли определить. Я поступила в институт, были дичайшие головные боли, рвоты, очень неприятно. Было написано: „Общие изменения головного мозга“. При этом как минимум два врача мне говорили, что это рак. Столько лечиться, сколько в меня кололи... Это долгая история. До состояния овоща при не поставленном точно диагнозе. Меня залечили до такой степени, что я по пути приобрела еще несколько болячек», — вспоминала она.

Ксенофонтова отметила, что один из врачей посоветовал ей «договориться» со своим организмом.

«Мне врач один сказал, хотя, наверное, он не имел на это права: „Знаете, Лена, область, вокруг которой крутится ваш диагноз, настолько не изучена... Мне жалко на вас смотреть, вас просто убьют, залечат непонятно от чего. Если вы сможете научиться договариваться со своей болезнью и подбирать анальгетики, вы будете жить“», — делилась актриса.

Что Ксенофонтова говорила о спецоперации

Ксенофонтова после начала спецоперации заявила, что ей не стыдно быть русской.

«Я могу как угодно относиться к спецоперации, но почему мне должно быть стыдно, что я русская? Какого черта? Почему вчера люди, которые восхищались спортсменами, достижениями России, сегодня так себя ведут?» — комментировала она KP.RU.

По мнению артистки, происходящие события обнажили все, что до этого скрывалось.