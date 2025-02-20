Умер французский актер Жан Саррю

Скончался Жан Саррю, в нашей стране он был известен, в частности, лентой "Четверо против кардинала" - по мотивам Дюма.

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Саррю - французский актер кино, сериалов и телешоу, музыкант, автор песен, певец и композитор, режиссер и сценарист.

Жан Саррю играл на бас-гитаре в группе Les Problèmes, позже переименованной в Les Charlots. Юмористический коллектив стал культовым, отметившись в веренице комедий - хитов проката 1970-х. Далее Саррю основал группу Les Vieilles.

Артист ушел из жизни незадолго до своего 80-летия. Причиной смерти стала долгая болезнь, передает IMDb. Сын певца информацию подтвердил.