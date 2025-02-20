Умер звезда «Зорро» Тони Исберт

На 75-м году жизни скончался испанский актер театра, кино и сериалов Тони Исберт. Артист известен, в частности, по международному сериалу 1990-х "Зорро" - с Дунканом Реджером. Всего в его фильмографии порядка сотни проектов.

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Энтони Хосе Исберт появился на свет в Мадриде в 1950-м в артистической семье, свой последний день рождения он отпраздновал в декабре.

Как пишет El Cierre, ссылаясь на брата звезды Альфонсо, артиста нашли мертвым в его доме после того, как Исберт несколько дней не выходил на связь.

Причиной смерти стал пневмоторакс. Тони страдал респираторным заболеванием, на прошлой неделе был госпитализирован и умер практически сразу после выписки.

Тони Исберт снимался с середины 1960-х: "Сага о Дракуле", "Крест Дьявола", "Молодые наркоманы", "Никто не услышит ее крик", "Петухи кукарекают на рассвете", "По ту сторону смерти", "Покойся с миром".