Николь Кидман обвинила Голливуд в двойных стандартах

Оскароносная Николь Кидман пообщалась с журналистами издания Variety. В ходе разговора актриса затронула тему отношения студий Голливуда к женщинам-режиссёрам. По её словам, постановщицы до сих пор сталкиваются с двойными стандартами.

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Кидман считает, что женщины находятся под постоянным давлением, поскольку должны выдавать «идеальный результат» с первой попытки. По мнению актрисы, начинающие мужчины-режиссёры с большей вероятностью получат второй шанс, а девушек выбрасывают из индустрии, если им не удаётся снять сильный фильм.

Также Николь Кидман добавила, что такую ситуацию можно изменить, снимаясь в проектах женщин. К примеру, лично она сама за последние восемь лет поработала с 19 женщинами-режиссёрами.