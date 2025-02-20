Алан Ричсон рассказал о конфликтах с христианами

Актер Алан Ричсон признался в интервью GQ, что некоторым христианам трудно отделить его реальную личность от персонажей, которых он играет в кино.

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По словам Ричсона, по этой причине между ними нередко возникают конфликтные ситуации, несмотря на то, что сам актер глубоко верующий человек.

«Меня часто критикуют христиане, которые говорят: "Как ты смеешь показывать по телевизору сцены секса без брака, а потом говорить об Иисусе?". Простите, но я сомневаюсь, что это будет частью разговора, когда я буду стоять у жемчужных ворот [рая]!», — заявил звезда «Министерства неджентльменских дел».

В 2024 году Ричсон заявлял в интервью THR, что считает себя христианином «просто потому, что Иисус призывает нас к этому». Он также заявлял, что религия превратилась в «самое воинствующее племя», которое «противоречит тому, к чему призывал Иисус».

«Трамп – насильник и мошенник, и тем не менее церковь относится к нему так, будто он их дитя. Я этого не понимаю», — говорил он.

Актер Алан Ричсон сыграл главную роль в сериале «Джек Ричер». Он также известен благодаря роли Андерса Лассена в боевике «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи, Теда Касла в «Реальных пацанах» и другим проектам. Всего в его фильмографии свыше 40 фильмов.