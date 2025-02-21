Мерзликин рассказал о подготовке к роли в «Северном полюсе»

Вчера в Москве, в кинотеатре "КАРО 11. Октябрь", состоялась премьера исторического фильма "Северный полюс" режиссера Александра Котта. В широкий прокат картина выходит 27 февраля.

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Сюжет фильма основан на реальных событиях начала 1960-х годов, когда первая советская атомная подводная лодка "К-3" совершила исторический поход подо льдами Северного Ледовитого океана и впервые в мировой истории всплыла вблизи от Северного полюса. К этому фильму съемочная группа шла долгих пять лет - именно столько ушло на подготовку. Съемки проходили в течение полугода. Для работой над картиной был создан макет первой советской атомной подводной лодки К-3. Над ее разработкой трудилось 135 предприятий со всей страны. Съемки проходили в Москве и в Заполярье.

Главную мужскую роль исполнил актер Андрей Мерзликин. В фильме он капитан подводной лодки. По словам режиссера картины, именно благодаря Андрею он согласился снять это кино. Оказалось, что 20 лет назад Андрей уже участвовал в картине Александра "Конвой PQ-17" про подводников, где он тоже играл командира подлодки. И поэтому режиссер решил снять Андрея снова в роли капитана, так как он все знает про устройство судна и если что мог помогать. Корреспондент РГ обратилась к Андрею с вопросом, как он готовился к своей роли.

"У нас была книга "Руководство" моего героя, которого я сыграл. Он написал книгу о том подвиге, о том походе. И мы по ней снимали кино", - рассказал Андрей. "Флот изменился, люди меняются, и я надеюсь, что мы сегодня тоже немного изменимся", - выразил надежду со сцены Андрей.

Одну из главных ролей в фильме исполняет певица и актриса Елена Север. На премьере были Ирина Виннер, Денис Майданов, написавший саундтрей к картине, певица Севиль. Корреспондент "РГ" обратилась к Севиль с вопросом и спросила, кого бы она взяла с собой в полярную экспедицию.

"Сегодня пусть все внимание будет Елене Север, ее бы я взяла обязательно", - ответила певица.

Интересно, что вчера тема героического исследования Северного полюса звучала не только в Октябре, но в этот же день также вышел сериал "Челюскин. Первые", чей сюжет очень похож на сюжет фильма "Северный полюс". Мы встретили главного героя сериала, Глеба Калюжного, который пришел на премьеру фильма, чтобы поддержать своих коллег.

"Как раз сегодня вы можете посмотреть, как все мы отправляемся на открытие северного пути, и как потом героически выживаем 1-2 месяца. Это реальная история, основанная на реальных событиях", - рассказал Глеб "РГ".

Среди гостей также были Дмитрий Песков, Джиган, Ксения Шойгу, певица Слава и многие другие.