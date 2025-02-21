Фанаты выбрали актера на роль Джеймса Бонда

«Только он»: фанаты призвали Amazon взять Генри Кавилла на роль Джеймса Бонда
20 февраля стало известно, что компания Amazon получила творческий контроль над «Джеймсом Бондом». Это значит, что именно корпорация Джеффа Безоса теперь займётся развитием франшизы, выпуская фильмы и сериалы про культового британского шпиона.
Сразу после анонса глава Amazon спросил у пользователей соцсети X (ранее Twitter), кого бы они хотели видеть в роли следующего Бонда после ухода Дэниела Крейга. Подавляющее большинство лайков собрали ответы с Генри Кавиллом — именно его больше всего хотят видеть в образе знаменитого героя.
- "Есть только один кандидат — Генри Кавилл".
- "Только он — Генри Кавилл. Нет даже никаких сомнений".
- "Это должен быть Генри Кавилл".
- "Генри Кавилл будет идеальным Бондом".
Джефф Безос пока не подводил итоги опроса, однако в Amazon наверняка обратят внимание на мнение аудитории. Ранее ходили слухи, что роль также предлагали Идрису Эльбе и Аарону Тейлор-Джонсону, однако оба актёра скорее отвергли свою кандидатуру, нежели выразили желание стать частью бренда.