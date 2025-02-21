Снаткина впервые высказалась о звании заслуженной артистки России

Актриса Анна Снаткина, получившая в начале февраля звание заслуженной артистки Российской Федерации, заявила, что еще не успела отметить данное событие. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это связано с плотным рабочим графиком. Тем не менее она полна решимости сделать это — обязательно в кругу семьи и близких друзей. Муж и дочь, уточнила она, ее уже поздравили.

Благодарна за эту награду, за такую высокую оценку. <...> Это работа и поддержка всех моих близких, — сказала она.

3 февраля стало известно, что президент РФ Владимир Путин присвоил 41-летней актрисе звание заслуженной артистки. Соответствующий указ был опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Снаткина является артисткой центра развития театрального искусства «Московский Губернский драматический театр». Она задействована в спектаклях «Пушкин», «Безымянная звезда» и «На всякого мудреца довольно простоты».

Широкому зрителю известна по телевизионным сериалам, в числе которых «Татьянин день», «Обреченная стать звездой» и «Боец». Замужем за актером Виктором Васильевым, воспитывает дочь Веронику.