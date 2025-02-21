Куда пропала Кассандра Петерсон, сыгравшая Эльвиру повелительницу тьмы

Фильм “Эльвира, повелительница тьмы” завладел вниманием публики с далекого 1988-го, но все еще очень популярен в США. Так куда же пропала самая горячая ведьма страны и снимается ли она сейчас? Отошла ли от роли или продолжает зарабатывать на известности ироничной колдуньи?

Всемирно известную ведьму миру подарила актриса Кассандра Петерсон, которой на данный момент 73 года. Однако, своего персонажа она не забывает несмотря на то, что картина вышла около 40 лет назад, ведь она стала культовой! Артистка, к слову, ничуть не изменилась и до сих пор частенько примеряет на себя образ жгучей ведьмы, принимая участие в шоу или сторонних проектах.

“Я не в обиде на то, что меня все называют Эльвирой, хотя в кино я с начала 70-х годов. При этом играла я не только в грошовых ужастиках. Конечно, определенный стереотип у режиссеров насчет меня сложился… Но я довольна, что меня помнят”, — говорит она.

Знаменитость продолжает активную жизнь в жанре хоррора: проводит встречи с фанатами, занимается выпуском сувенирной продукции, связанной с фильмом, общается с фанатами, которые также без ума от картины и часто репостит из творения на данную тему. Например, татуировки с изображением персонажей, косплеи или рисунки.

Зарабатывает селебрити также и на выпуске комиксов с участием повелительницы тьмы. На днях, к слову, она анонсировала выпуск, где ее героиня встретится с Харли Квинн. Как замечает публика, ничего общего во внешности с киношной копией у Кассандры нет. Пожалуй, только игривая улыбка и блестящий взгляд. Однако, что касается чувства юмора, здесь они с героиней пересекаются. Исполнительница роли тоже очень любит острые шуточки.

Последняя ее работа в кино на данный момент датируется 2022 годом. Все это время звезда поддерживает уровень своей славы, остается в индустрии в качестве актрисы, сценариста и продюсера. Одной из самых рейтинговых последних работ с ее участием является сериал “Голдберги”, где она вновь появляется на экранах в образе повелительницы тьмы. Рекомендуем к просмотру? Однозначно!