Сценарист объяснил, за что люди любят фэнтези и фантастику

В современном мире создано большое количество фантастических воображаемых вселенных, например «Звездные войны» и «Последний богатырь», из-за чего люди не успевают пофантазировать, заявил сценарист, креативный продюсер ГК «КИТ», руководитель культурно-образовательного проекта «Территория КИТ» Георгий Рюмин на Форуме будущих технологий. По его словам, все меняется очень быстро и человек перестает мечтать, передает корреспондент NEWS.ru.

© кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

В советское время могли создаваться невероятные, фантастические миры, но в которые можно было прийти. Мы понимали, куда идет путь. Рельсы уходили вдаль, но они были. А современный мир меняется очень быстро. Как следствие, ты не успеваешь помечтать, пофантазировать. Поэтому априори существуют [воображаемые] миры: «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Последний богатырь», миры Marvel, — рассказал спикер.

Он отметил, что все эти миры являются баблами, в которые попасть нельзя. Там все априори заканчивается так или иначе хорошо, и это — форма эскапизма, добавил Рюмин.

Писатель Александр Цыпкин в свою очередь считает, что ключевым отличием российской фантастики от советской является пессимизм. По его мнению, основные сюжеты сегодня предлагают мрачную картину, тогда как фантасты прежних лет видели в будущем огромные достижения.