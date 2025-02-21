Политическая карьера и тайная свадьба: где сейчас Анна Снаткина

Анна Снаткина впервые высказалась о получении звания заслуженной артистки Российской Федерации. Что она сказала, как сейчас живет актриса, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анна Снаткина

Анна Снаткина родилась 13 июля 1983 года в Москве, окончила ВГИК. Она дебютировала в кино в телесериале «Московская сага», где сыграла роль Елки Градовой. Затем актриса снялась в лентах «Нечаянная радость», «Обреченная стать звездой», «Есенин», «Пушкин. Последняя дуэль».

Наибольшую популярность Снаткиной принесла мелодрама «Татьянин день», которая выходила в 2007–2008 годах. Позднее актриса появилась в лентах «Общая терапия», «Десантура», «Я не вернусь», «Полицейский участок», «Два холма» и других. На настоящий момент в фильмографии артистки 68 работ.

Что Анна Снаткина сказала о звании заслуженной артистки РФ

Снаткина заявила, что еще не успела отметить присвоение президентом РФ Владимиром Путиным звания заслуженной артистки России. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это связано с плотным рабочим графиком. Тем не менее она полна решимости сделать это — обязательно в кругу семьи и близких друзей. Муж и дочь, уточнила она, ее уже поздравили.

«Благодарна за эту награду, за такую высокую оценку. <...> Это работа и поддержка всех моих близких», — сказала она.

3 февраля стало известно, что Путин присвоил 41-летней актрисе звание заслуженной артистки. Соответствующий указ был опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Как сложилась личная жизнь Анны Снаткиной

Анна Снаткина в 2012 году вышла замуж за шоумена и бывшего участника Comedy Club Виктора Васильева. Их свадьба прошла в условиях полной секретности в Летнем дворце в Санкт-Петербурге. В 2013 году у пары родилась дочь Вероника.

В мае 2024 года дочь артистов дебютировала в кино — она сыграла одну из главных ролей в фильме «Каждый мечтает о собаке».

Супруг Анны Снаткиной участвовал в юмористических шоу на Украине. В 2014 году он посетил Киев, где проходили съемки передачи «Рассмеши комика», и ответил на вопрос украинской прессы о том, не боится ли он шутить в стране со столь сложной политической ситуацией.

«Я скажу вам как человек со стороны. Я считаю, что на Украине живут здравомыслящие умные люди, и мне кажется, что вы сумеете договориться. Я в этом более чем уверен — что у вас все будет лучше, чем было. Вспомните мои слова», — сказал он.

Что связывает Анну Снаткину с политикой

В 2016 году Анна Снаткина баллотировалась в Госдуму от «Единой России», но не прошла. Артистка планировала заняться проблемами артистов после выхода на пенсию.

«Я всегда была борцом за справедливость. Мне кажется, необходимо поднять вопрос о ветеранах сцены. Это неправильно, когда люди с огромным опытом работы, выходя на пенсию, остаются невостребованными и оказываются запертыми в четырех стенах. Вот этим в первую очередь и хочу заняться в Думе», — говорила она.

Сейчас актриса не занимается общественной деятельностью и не комментирует политические события, включая тему спецоперации. По ее мнению, соответствующие вопросы не должны влиять на другие сферы деятельности, включая искусство.