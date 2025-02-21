Развелась и воспитывает сына: что стало с актрисой Анастасией Сиваевой

Как сложилась личная жизнь всех актрис сериала «Папины дочки», не секрет. Девчонки не скрывают своих отношений и активно ведут соцсети. И лишь об Анастасии Сиваевой, которая играла готку Дашу Васнецову, ничего неизвестно. Актриса не ведет свой микроблог, не участвует в проектах и не снимается в фильмах. Лишь два раза она мелькнула в новом сезоне «Папиных дочек».

© кадр из сериала «Папины дочки»

Оказалось, что более десяти лет назад Анастасия вышла замуж. Тогда в СМИ писали, что предполагаемый жених актрисы – некий бизнесмен Дмитрий Лебединский. Но никаких подтверждений этому факту не было. Но изданию Super удалось выяснить, что девушка действительно вышла замуж за Дмитрия, но его фамилия Приваркин. С ним Сиваева была знакома еще во время съемок комедийного сериала. В Сети есть всего несколько фотографий, на которых девушка сидит в обнимку с молодым человеком.

В 2015 году актриса сменила фамилию на Приваркину. Скорее всего, с мужчиной она сыграла свадьбу. Прожили они вместе около десяти лет. В браке у них родился сын. Но, судя по информации с официального сайта мировых судей Москвы, Анастасия развелась. Об этом она нигде не афишировала, также как и о своем наследнике. Поговаривают, что ее ребенка зовут Сергей. Сейчас он ходит в начальную школу.

Бывший экс-супруг Сиваевой работает в нефтесервисной компании в Объединённых Арабских Эмиратах. Они часто бывали в Абу-Даби. А о деятельности Анастасии известно мало. Но судя по редким фотографиям в микроблоге девушка любит путешествовать.

Комментировать свою личную жизнь и общаться с журналистами девушка не хочет, поэтому узнать причину развода невозможно. Сиваева ведет затворнический образ жизни и не хочет возвращаться в кино. Сейчас в приоритете у нее семья и воспитание ребенка. Возможно, именно поэтому в ситкоме она появилась всего два раза. Но в начале этого года Андрей Леонов порадовал поклонников совместным снимком с Настей. Они пересеклись на съемочной площадке. На кадрах актеры улыбаются.