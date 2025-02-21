Умерла американская кинозвезда Элис Херсон

Сын американской актрисы кино, театра и сериалов Элис Хёрсон Дэвид назвал причину смерти матери.

© кадр из сериала «Эллен»

По словам мужчины, 95-летняя звезда отошла в профильной богадельне

Motion Picture & Television Country House and Hospital "в силу естественных причин" - от старости.

В доме престарелых, предназначенных для отставных деятелей шоу-бизнеса актриса прожила около года, рассказал Дэвид Хёрсон. Об этом 20 февраля пишет THR.

Элис Хёрсон, родившаяся в 1929 году в Нью-Йорке, снималась с 1950-х. Ее экранный список - без малого 90 проектов: "Главная больница", "Даллас", "Отель", "Месть придурков", "Одна жизнь, чтобы жить", "На пороге ночи", "Свидание вслепую" с Брюсом Уиллисом, четвертое "Психо".

Была замужем за актером Стивеном Элиотом ("Коломбо") и сценаристом Роджером Хёрсоном (экранизация "Старика и моря" 1990-го с Энтони Куинном).