Обида на КВН и карьера в кино: как живет Ольга Картункова

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова прокомментировала решение своего коллеги по телепередаче, украинского комика Игоря Ласточкина вступить ВСУ. Что она сказала, почему Картункова была обижена на КВН и хотела бросить юмор, что говорила об СВО?

© кадр из сериала «Две девицы на мели»

Что Картункова сказала о решении Ласточкина вступить в ВСУ

В беседе с NEWS.ru Картункова фактически отреклась от Ласточкина, с которым снималась в «Однажды в России». Они играли бывших супругов в одном из скетчей. Эфиры с Картунковой и Ласточкиным выходили с 2014 по 2018 год.

«Первый раз о нем слышу. Я такого не знаю», — сказала Картункова про коллегу.

Журналисты спросили про Ласточкина после его решения вступить в ряды ВСУ. Юморист, вернувшийся из России на Украину, накануне опубликовал фотографию украинского военного билета, лежащего на магазине автомата Калашникова. При этом его раскритиковали его же соотечественники, оставившие комментарии о том, что он собрался на СВО лишь спустя три года с начала конфликта.

В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Ласточкин вместе с коллегами записал видеообращение, в котором напомнил о единстве россиян и украинцев. Зрители с Украины за это разнесли юмориста. Издание 78.ru отмечало, что травля со стороны украинцев вынудила Игоря в 2018 году покинуть проект «Однажды в России».

Кто такая Картункова, чем известна

Картункова родилась 4 марта 1978 года в ставропольском селе Винсады. Окончила юридический институт по специальности делопроизводитель.

В КВН Картункову привела должность методиста по работе с детьми, которую она занимала в Доме культуры. Так, в 2006 году команда «Ноев ковчег» приняла участие в фестивале КВН. В 2009 году «Ноев ковчег» вышел в финал Центральной Краснодарской лиги КВН. В 2010 году Картункова стала капитаном команды, сменившей название на «ГородЪ ПятигорскЪ». Под ее руководством был получен Кубок чемпионов Первой лиги КВН. Через год команда Пятигорска перешла в Высшую лигу КВН и в 2013 году стала ее чемпионом.

Популярность артистке принесло юмористическое шоу «Однажды в России», которое транслируется на канале ТНТ. В нем Картункова участвует с 2014 года.

Также она снималась в кино. Среди ее работ картины «Жених», «Все, кроме обычного», «Две девицы на мели», «СамоИрония судьбы», «Сеструха», «Иван Васильевич меняет все» и другие.

За что Картункова была обижена на КВН

В 2023 году в интервью блогеру Иде Галич Картункова призналась, что в избегает встречи с руководителем КВН Александром Масляковым после своего участия в проекте «Игра» на телеканале ТНТ.

«Не хотелось сталкиваться лбами. Семья не даст соврать, из-за одного момента я даже разревелась, мне было очень обидно, ведь я — ребенок КВН», — высказалась юмористка.

Звезда КВН рассказала, что обида на телеигру у нее появилась, когда она узнала, что создатели проекта сформировали списки людей, которых запретили впускать на ежегодный фестиваль КВН в Сочи. Артистка уточнила, что не считает Маслякова причастным к формированию черных списков.

«Кто-то мне сказал, что я есть в этих списках. Мне так было обидно», — пояснила она.

Из-за чего Картункова хотела оставить юмор

Ольга также рассказывала, что у нее было желание расстаться с карьерой юмористки. Причиной была травля в социальных сетях. По словам артистки, раньше у нее была привычка читать негативные комментарии о себе в сети.

«У меня была ситуация, когда человек написал: „Жирная. Уйди с экрана. Противно на тебя смотреть. Ты еще и потеешь, наверное, воняешь <...> Я хотела бросить одно время все. Сказать: „Да ну нахрен, поеду, у меня есть точка на рынке, буду торговать, ничего страшного“», — заявила она в разговоре с комиком Иваном Абрамовым.

Как уточнила юмористка, в тот период ее «очень сильно довели» оскорбления в интернете. Позже Ольга села на диету. По ее словам, ей удалось похудеть на 84 кг.

Как сейчас живет Картункова

Картункова продолжает творческую деятельность. Она по-прежнему принимает участие в шоу «Однажды в России».

В 2023 году артистка также снялась в комедии «Небриллиантовая рука». Ее коллегами по проекту стали Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Алексей Воробьев, Никита Кологривый, Филипп Киркоров и другие знаменитости.

Свое мнение об СВО Картункова не высказывала.