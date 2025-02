Режиссер «Донни Дарко» возвращается в кино после 16 лет перерыва

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Ричард Келли, автор культового научно-фантастического фильма "Донни Дарко", начинает съемки новой картины - первой за 16 лет. Об этом сообщает портал World Of Reel.

Актерский состав и подробности сюжета держатся в секрете, продюсером ленты выступит работавший над двумя последними лентами Келли Эдвард Хэмм ("Гордость и предубеждение и зомби", "Боже, благослови Америку", "Джими Хендрикс").

В интервью подкасту The Movie That Made Me постановщик заявил, что работает над десятью различными проектами и ждет, "какому из них боги кино дадут зеленый свет". По его словам, написанного материала хватит, как минимум, на "всю оставшуюся жизнь". Келли отметил, что он, наконец, готов перейти от фазы написания сценариев к фазе производства и режиссуры.

На данный момент фильмография постановщика насчитывает всего три полнометражные картины: "Донни Дарко" (2001), "Сказки Юга" (2006) и "Посылка" (2009).

В 2016 году режиссер Кевин Смит, снявшийся в "Сказках Юга" в роли безногого ветерана войны в Ираке, в интервью The Hollywood Reporter сказал о Келли: "Он безумно креативен и мало чем отличается от Кристофера Нолана. Вот только последний оказался в системе Warner Bros., где к нему относились особым образом и где он получал много денег, чтобы создавать такие невероятные фильмы как "Начало". Но Келли вполне может стать одним из величайших кинематографистов нашего времени".