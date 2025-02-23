«Я играю стервозную красотку». Как живет Анастасия Малькова-Макеева

Она завоевала популярность благодаря ролям на театральной сцене и в кино. Покорила сердца зрителей не только великолепным голосом и харизмой, но и стала символом патриотизма. Звезда мюзиклов Анастасия Малькова-Макеева активно поддерживает культурные и социальные инициативы страны. Как в её творчестве отражается любовь к Родине, какие проекты ждут нас в будущем и каково быть артистом сегодня? Ответы на эти и другие вопросы - в нашем интервью.

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Анастасия, насколько известно, детство у вас было по-настоящему музыкальным…

— Да, я родилась в семье, которая зарабатывала, выступая на свадьбах, во дворцах пионеров и в школах. Папа создал коллектив и приобщил маму, она вообще не была музыкантом. Он её, бедную, научил играть на бас-гитаре. Для того чтобы больше шло в общую копилку. В те времена не было фонограмм, а были распространены живые инструментальные группы. Отец руководил ансамблем, а мама ещё и вела мероприятия.

На тот момент вас уже тянуло к театру и кино?

— Актрисой я стала совершенно случайно. Ещё в детстве выиграла вокальный конкурс «Маленькие звёздочки». Меня заметил известный родоначальник джазовой школы в России Владимир Хачатуров. Он предложил поступать в музыкальное училище, которое окончила добрая половина нашей эстрады. Среди них Пенкин, Гурцкая, Гагарина - кстати, моя однокурсница.

Приехала в Москву, поступила. Но нужно было как-то себя содержать. Увидела объявление о наборе артистов в мюзикл «Дракула». Пошла туда и неожиданно получила главную роль. Так в мою кровь, прямо в вену, была инфицирована профессия актрисы.

Каким запомнился новый этап?

— Всё началось с грандиозного проекта, где декорации весили несколько тонн. Когда появлялся герой, падали огромные камни, а по сцене с шумом ездили мотоциклы. Я словно переносилась в другую жизнь. Играла и проживала чужую судьбу. Потом последовали другие проекты. Это было настолько захватывающе, неудивительно, что театр стал частью меня самой.

Вы уже играли главные роли, почему всё-таки решили поступать в ГИТИС?

— Меня пригласили в громкий проект «Иствикские ведьмы». В постановке участвовали Аня Большова, Нонна Гришаева, Дима Певцов и Лёша Кортнев. Я прошла кастинг, но не была задействована в главных ролях. Как-то обратилась к руководству с этим вопросом. Ведь раньше прекрасно справлялась. Мне сказали: «Ты поёшь хорошо, двигаешься отлично, но не хватает актёрского мастерства, которое необходимо именно в этом мюзикле». Тогда я пошла поступать к Марку Захарову.

«Всадник по имени Смерть» - дебютный проект в кино для вас. Это оказалось волнительно?

— Конечно! На экран я тоже абсолютно случайно попала. В студенческие годы, чтобы себя прокормить, работала фотомоделью. И вот однажды привели нас, девчонок, человек 70, из модельных агентств на кастинг для участия в эпизоде. Красивой девушке предстояло зайти, застрелить генерала и сказать пару слов. Я представилась, рассказала о себе. Режиссёр картины Карен Шахназаров предложил попробоваться на одну из главных ролей. Так что в ГИТИС на первое занятие я пришла, уже снявшись в фильме. Это было, конечно, потрясающе.

Анастасия, роли у вас как отрицательные, так и положительные. Какие ближе?

— Мне интересны абсолютно разные. Играть всё время одно и то же скучно. Положительные образы требуют много съёмочных дней и времени на сцене. Здесь есть лирика, но это не яркий, не остро характерный рисунок роли. Отрицательные - более сжатые, ёмкие, в них можно похулиганить. Классно, когда всё это замешано!

В кино я часто играю стервозную красотку. Люди потом считают: значит, и в жизни такая колючая. А те, кто в ролях «добрых мышек», они, мол, тихие и спокойные. На самом деле всё наоборот. Я вообще домашняя, немножко даже рефлексирующая. Очень трепетное, ранимое существо.

А в своём творчестве с мужем можете, наверное, экспериментировать, сколько пожелаете. Уже год как выступаете вместе. Как пришли к этому?

— Да, вы правы. Тут уж мы сами себе режиссёры! Наверное, это один из поворотных моментов, когда захотелось петь свои песни. Ты выражаешь себя. А дуэт сложился случайно. Как-то нас пригласили в компанию близких друзей на Новый год. От каждой семьи требовался музыкальный подарок. Мы с Романом взяли с собой гитару. Так получилось - отработали целый корпоративчик, пели с мужем до утра.

Наша легенда Лариса Рубальская сказала, что мы классные, и подарила нам песню «На краю этой осени». Так появился дуэт Анастасии Мальковой-Макеевой и Романа Малькова. В этом браке специально акцентирую внимание на двойной фамилии. Присоединила свою, чтобы меня узнавали. Ну и папе приятно, что Макеева осталась. Но вначале всё-таки идёт Малькова, ведь я в первую очередь жена.

Давайте затронем общественную деятельность. Вы часто бываете в Донбассе. Расскажите о гуманитарной миссии, которую выполняете.

— Мы постоянно слышим от военных психологов: «После ваших выступлений у нас гораздо меньше работы». Речь идёт не только о нас, а обо всех творческих бригадах, которые приезжают. Кроме того, привозим с собой гуманитарную помощь. Собрать её помогают друзья и родные.

Крайняя поездка была перед Новым годом. Мы просто забили полностью машину и поехали. Везём обычно всё: термобельё, книги, иконы, гостинцы, гитары. Многое, чтобы поднять настроение. Родители мужа подготовили также поделки, ёлочки, сладкие шары с конфетами.

И главное: бойцы очень ждут писем от детей. Мы привезли весточки от школьников. Было трогательно, когда я зачитывала слова учащихся. Надо видеть глаза солдат, это их очень вдохновляет… Они искренние, их невозможно обмануть. Ты понимаешь, что важно, а что нет. Это то место, где полностью происходит переоценка ценностей.

Я абсолютно согласна с нашим президентом: ребята, которые там, - элита нашего общества. И им, конечно, очень нужно, чтобы приезжали артисты. После концерта каждый подходит к нам и говорит спасибо. Хотелось бы, если услышат другие, чтобы проявили инициативу. Ведь мы единое целое - одна страна.

А что солдаты просят спеть?

— Сначала, когда приезжали, исполняли композиции военных лет, из советских фильмов. Я люблю песни, которые всем известны. Со временем наш репертуар абсолютно видоизменился. Мы дружим с ребятами, со многими держим связь. И после такого общения стали рождаться авторские композиции.

Сейчас поём там только свой материал, который им близок, потому что это про них. Вот песня «Мы - русские». Её написала наша подруга Белла Фомичёва. Она жена офицера. У неё четверо сыновей, один из них тоже на СВО. Сейчас в разработке «Фронтовые розы». Появилась песня «Новогоднее чудо». В ней куплет жизнеутверждающий как раз про то, чтобы каждый загадал желание - мирное небо, мы все об этом мечтаем.

Анастасия, а сейчас где вы ещё задействованы, в каких проектах вас можно увидеть?

— Уже 15 лет служу в Театре имени Моссовета. Это «Иисус Христос - суперзвезда», где играю Марию Магдалину, в «Снах Пенелопы» - тоже главная роль. В Театре в Хамовниках идёт мюзикл «Собака на сене», где я Диана. Ожидается премьера - буду Роксаной в спектакле «Сирано де Бержерак» в Театре Дениса Матросова.

Недавно ещё пригласили сыграть графиню в «Фигаро». Большое количество проектов… Но упор делаем всё-таки на нашем с мужем творческом союзе. Как уже сказала, хорошо быть режиссёром самим для себя. Поэтому встретимся на сольных концертах, друзья!

Визитная карточка

Анастасия Малькова-Макеева - российская актриса театра и кино, певица, фотомодель, телеведущая. Родилась в Краснодаре 23 декабря 1981 года.

Победитель и призёр различных конкурсов красоты.

С отличием окончила Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства, а затем курс Марка Захарова в РАТИ-ГИТИС.

Исполнила главные роли в многочисленных мюзиклах и кинофильмах. Вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая в мире исполнительница роли Доны Шеридан в мюзикле Mamma Mia!

С успехом выступает на концертных площадках с мужем Романом Мальковым. Вместе исполняют песни «На краю этой осени», «Зажигай по-народному», «Крылья», «Мы - русские» и многие другие.