Актриса Деми Мур получила награду Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Субстанция». Трансляцию церемонии вручения премии вел стриминговый сервис Netflix.

Конкурентками Мур в этой номинации составили Памела Андерсон, сыгравшая в фильме «Шоугерл», Синтия Эриво, исполнившая главную роль в картине «Злая: Сказка о ведьме Запада», Карла Гаскон, сыгравшая в фильме «Эмилия Перес», и Майки Мэдисон за главную роль в драме «Анора».

Премию Гильдии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» получила Зои Салдана за работу в «Эмилии Перес». Помимо нее, за статуэтку боролись Моника Барбаро, Ариана Гранде, Даниэль Дедуайлер и Джейми Ли Кертис.

За роль в «Субстанции» Мур уже получила «Золотой глобус», а также номинирована на «Оскар». Церемония вручения призов Американской киноакадемии пройдет 2 марта.

Гильдию киноактеров США учредили в 1933 году. Она является профсоюзом, который представляет интересы артистов кино и телевидения, работников индустрии. Премию организация учредила только в 1995 году и каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за достижения в области актерского мастерства.