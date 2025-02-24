Майки Мэдисон побывала в лагере для стриптизерш ради роли в «Аноре»

Актриса Майки Мэдисон призналась, что училась танцевать в лагере для стриптизерш для главной роли в фильме «Анора». Ее слова передает The Sun.

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Мэдисон потратила несколько месяцев, чтобы подготовиться к роли и сделать ее героиню более реалистичной.

«Я довольно часто тренировалась у шеста и побывала в тренировочном лагере для стриптизерш, где меня научили танцевать приватные танцы и тверк, что является такой важной частью культуры стрип-клубов, но чего я не умела делать», — рассказала актриса.

В декабре 2024 года артистка также рассказывала, что по 10 часов слушала русскую речь на YouTube ради «Аноры».

В феврале 2025-го Мэдисон стала лучшей актрисой за роль в драме «Анора» режиссера Шона Бэйкера.

В «Аноре» Мэдисон сыграла стриптизершу из Бруклина, которая выходит замуж за сына российского олигарха. До «Аноры» Мэдисон снималась в «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», а ее партнерами в ленте Бэйкера стали россияне Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.