Умер немецкий актер Фридрих Вильгельм Юнге

От тяжелой болезни умер известный актер Фридрих Вильгельм Юнге
Скончался Фридрих Вильгельм Юнге, немецкий актер театра, кино, телевидения и радиопостановок.
Экранная карьера Юнге началась в конце 1950-х. Он известен, в частности, по фильмам легендарной студии DEFA и сериалу "Место преступления".
Артист умер в Дрездене в возрасте 86 лет 20 февраля. Как передает TAG24, причиной смерти стала тяжелая непродолжительная болезнь - без деталей. Коллеги по театру информацию подтвердили.
Фридрих Вильгельм Юнге родился в 1938 году. Окончил Театральную академию в Лейпциге. В 1960-м профессионально дебютировал на сцене. Выступал также в кабаре и с литературными программами.