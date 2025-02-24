Умер немецкий актер Фридрих Вильгельм Юнге

Скончался Фридрих Вильгельм Юнге, немецкий актер театра, кино, телевидения и радиопостановок.

© Российская Газета

Экранная карьера Юнге началась в конце 1950-х. Он известен, в частности, по фильмам легендарной студии DEFA и сериалу "Место преступления".

Артист умер в Дрездене в возрасте 86 лет 20 февраля. Как передает TAG24, причиной смерти стала тяжелая непродолжительная болезнь - без деталей. Коллеги по театру информацию подтвердили.

Фридрих Вильгельм Юнге родился в 1938 году. Окончил Театральную академию в Лейпциге. В 1960-м профессионально дебютировал на сцене. Выступал также в кабаре и с литературными программами.